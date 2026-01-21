Entrega DIF Tamaulipas canastas alimentarias a población de atención prioritaria ante las bajas temperaturas

– Del 16 al 30 de enero, los apoyos han llegando a comunidades de atención prioritaria afectadas por las bajas temperaturas

Miquihuana, Tamaulipas.- Enero 21 de 2026.- Con el objetivo de favorecer el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para la población de atención prioritaria ante las bajas temperaturas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realiza la entrega de canastas alimentarias como parte del programa En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza.

En esta etapa, se distribuyen 1,165 canastas alimentarias en 18 municipios del estado, acompañadas de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad, a fin de contribuir a que las familias con escasos recursos económicos ejerzan su derecho a una alimentación adecuada, especialmente durante la temporada invernal en las regiones del altiplano, centro, sur y norte de Tamaulipas.

Las canastas alimentarias incluyen productos como leche descremada ultrapasteurizada, atún en agua, frijoles y garbanzos envasados, avena en hojuelas, arroz pulido súper extra, chícharo envasado y harina de maíz nixtamalizado, alimentos seleccionados para fortalecer la nutrición familiar en esta época del año.

Las comunidades de La Peña, Altamira, San José del Llano, Estanque de los Walle, Estanque de los Eguía, La Perdida, Servando Canales, Los Compadres, Xojoltzitl, El Chamizal y La Tristeza, en el municipio de Miquihuana, fueron las primeras en recibir estos apoyos alimentarios.

Durante el resto del mes, las entregas continuarán en los municipios de Abasolo, Altamira, Bustamante, Casas, González, Llera, Matamoros, Méndez, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, Reynosa, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina y Valle Hermoso, en cumplimiento de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

De esta manera, los Mensajeros de Paz contribuyen a mejorar las condiciones de alimentación de las familias de atención prioritaria en comunidades de Tamaulipas, además de fortalecer los lazos de ayuda humanitaria para quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.