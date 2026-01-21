Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Arranca Claudia Sheinbaum el 2026 con giras de trabajo por los estados

*Este fin de semana estará en nuestro estado

* Buenas noticias vienen para Tamaulipas

Como parte de sus primeras visitas del año por los estados de la Republica y agendadas desde Palacio Nacional, confirmadas a través de la tradicional conferencia “mañanera del pueblo”, la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo, inicio el año con todo el amor por México, visitando así Tlaxcala, el día 3 de enero. El 11 lo dedicó visitar Michoacán, el 12 fue a Hidalgo y este jueves 22 de enero aterrizará en Puebla; el viernes 23 va a Veracruz y el sábado 24 le toca visitar Tamaulipas, especialmente la Ciudad de Reynosa y tentativamente al día siguiente, o sea, domingo, podría estar en Nuevo Laredo, para supervisar las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y presidir un evento de los programas del Bienestar con la ciudadanía en el Polyforum La Fe. Eso es lo que se sabe hasta ahora.

Que también viene entre otras cosas a dar a conocer avances de proyectos y acciones que ha impulsado en esta entidad y en el resto del país. En Tamaulipas la agenda se centrará a la entrega de vivienda.

Que la presidenta Claudia Sheinbaum visite Tamaulipas desde enero, significa también que todas las obras y programas a los que se comprometió el año pasado, siguen en marcha e incluso podrán tener vigor; si tomamos en cuenta que viene a poner en marcha unidades habitacionales, programas de apoyo a las mujeres, construcción de escuelas y nuevos bachilleratos; todo esto confirma que el apoyo a Tamaulipas por parte del Gobierno Federal será mayor, pero además vale resaltar que aún con los recientes problemas o situaciones que vive nuestro vecino país, la mandataria nacional sigue teniendo entre las prioridades a la frontera norte y prueba de ello, es que estará en Reynosa este sábado, lo que también representa el cumplir compromisos adquiridos en materia de vivienda, hospitales, nuevos planteles educativos y el reparto de apoyos económicos a mujeres que son jefas de familia y también la continuación de programas mujeres bienestar.

En términos reales se sigue la política de apoyar a las mujeres que se encuentran en distintos segmentos de la escala social y eso en Tamaulipas tiene mucho que ver, tomando en cuenta el número de mujeres que trabajan en las ciudades fronterizas que tienen derecho a apoyos del Infonavit, Issste y del IMSS, y que se seguirán dando como hasta ahora para la población trabajadora de la frontera que requiere de determinados apoyos, como el aumento del salario mínimo fronterizo, que por cierto, en este año será mayor de 400 pesos, algo que nunca se había visto en nuestro país y que vale la pena reconocer.

Insisto, se espera que el próximo domingo la presidenta Sheinbaum esté en Nuevo Laredo, visitando y supervisando el edificio de la Agencia Nacional de Aduanas, entre otras actividades más a realizar, lo que está por confirmarse. Pendientes de su visita.

El Pueblo Mágico de Tula ya está en Madrid, España y la cuera tamaulipeca, muy en alto mundialmente

Desde ese continente de Europa se reporta para el que esto escribe, el alcalde Rene Lara Cisneros y nos trasmite que, con mucho orgullo Tula, Tamaulipas, ya está presente en la exposición FITUR 2026, uno de los escaparates turísticos más importantes a nivel internacional, donde Tamaulipas orgullosamente participa como invitado especial.

En este gran evento internacional, el Pueblo Mágico de Tula, está siendo proyectado ante el mundo, mostrando la riqueza cultural, artesanal y creativa que lo distingue como municipio y como estado. En FITUR 2026 se exhiben productos elaborados por talentosas y talentosos artesanos, quienes representan con su trabajo la identidad, tradición y orgullo de nuestra tierra y así podemos citar a:

Rafael Sánchez – Tequileros y monederos, • Fabiola Vallejo – Moños, • Carmen Estrada – Dulces tradicionales, • Eduardo Nava – Arepitas, • Víctor Hernández – Cueras, • Neftalí Rodríguez – Aceite, • Héctor Reyna – Sombreros, lapiceros y Artesanías Jass.

Con esta participación Tula fortalece su proyección internacional, impulsando el talento local y dando valor a nuestras tradiciones artesanales, que hoy cruzan fronteras y ponen en alto el nombre de nuestro municipio. Seguimos trabajando para que Tula brille en México y en todo el mundo, dijo el alcalde tulteco vía telefónica.

NOTAS CORTAS

1.- Tania Contreras, Olga Sosa, Carmen Lilia y Silvia Casas: El póker de ases por Morena para el 2028, por lo que mucho se hablará de ellas muy pronto.

2.- Una de sociales:

Desde este espacio de su columna vaya el saludo fraternal y sincero al buen amigo, Luis González González, más conocido como “Wero Cocina Mexicana y Tamales”, quien este jueves 22 de enero estará de manteles largos, pues es su cumpleaños y amenaza con aventar la casa por la ventana. Sus amigos lo agasajaran en grande, pues que siga cumpliendo muchos años más de vida a lado de su apreciable y gentil esposa Azalia Gaca de González, familia y amigos. Enhorabuena mi Güero de oro. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.