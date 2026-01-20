POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La agenda que desarrollará la presidenta Claudia Sheinbaum, que inicia el jueves en Puebla, para seguir el viernes en Veracruz, terminará el fin de semana en Cd. Victoria, para el efecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya ya trabaja en la elaboración del programa. Aunque no se ha dado a conocer las actividades que compartirá con el mandatario tamaulipeco, siempre es bueno recibir una visita de ese nivel, es la oportunidad para plantear necesidades, solicitar apoyos, ser incluidos en la agenda de acciones de quien manda en este país.

Por otra parte, este lunes luego de haberse confirmado la visita de la presidenta Sheinbaum al puerto de Veracruz, se desató una fuerte ola de mensajes en redes, de todos colores y diferentes grados de afecto. Pocos lo festejaron y la mayoría lo celebró con humor jarocho. He aquí algunas reacciones…

¿Y cómo para que viene?…Yo andaba con el pendiente… ¿Me emociono o que? ¿Viene sobre las carpetas de investigación, que avances hay? Y ¿Para cuando se van a esclarecer los asesinatos en Veracruz? Debía venir por carretera para que sienta las emociones de los baches… Que venga a Alvarado…¿Qué hicimos, porque nos castigan de esa manera? … Viene a visitar su mejor caja chica… ¿Para qué o qué?

También hubo quien la defendió: “No es chile pero les arde, si viene y si no viene también, y les mando un cubo de hielo para que se lo apliquen ya saben donde…”; “Debería dar resultados en lugar de adoctrinamiento…; ¡Que emoción…! Hienas… Dando circo…De seguro viene a resolver la atención pésima en hospitales por falta de médicos, medicinas, etc. principalmente en el hospital 71 del puerto (se refieren al del IMSS).

Otros comentarios dicen…Viene a recoger el dinero de las placas. Poza Rica espera con ansia su “mañanera”, ahora con el reciente fraude electoral respaldado por la zacatecana.

El tema de las carreteras fue el más recurrente en las redes sociales. También, no faltó quien dijera, que en Veracruz no hay homicidios solamente “infartos”, en alusión al caso de la taxista secuestrada y que murió porque le falló el corazón, así lo dijo la gobernadora Rocío Nahle.

Estas reacciones que circulan en las redes, con nombre y apellido de sus autores es el pulso que mide el grado de reprobación y aprobación de la presidenta en el Puerto Jarocho, y no es como para festejarlo, sino para reflexionar, porque no deja de ser un cronómetro que mide el clima social.

Veracruz no es México, está muy lejos de ser todo el territorio nacional, pero no es para ignorar estos síntomas, que son una pequeña muestra del sentir de un sector de mexicanos, si realizaran una encuesta en ese municipio y sus homólogos en otros estados, con características similares, llevaría a una conclusión, la necesidad de reorientar políticas públicas. Urge una campaña de imagen favorable para la presidenta, y son los gobernadores, la inmensa mayoría morenistas, los que debieran desarrollar una estrategia que cambie la percepción ciudadana con respecto a la jefa de la Nación.

Lo que ocurre, es que la mayor parte de los mandatarios y eso incluye a la de Veracruz, no son políticos, no tienen sensibilidad social. Las circunstancias los llevaron al poder sin cubrir asignaturas mínimas de cercanía con el pueblo.

Por cierto, es muy significativo que el punto geográfico que pisará la presidenta Sheinbaum en Tamaulipas, sea la capital del estado, tradicionalmente la zona más visitada por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional había sido el sur, quizá por ser la más poblada, al igual que Reynosa, pero con la particularidad de que en Tampico, Madero y Altamira existe una fuerza sindicalista que siempre pasó lista de presente ante los diferentes jefes de la Nación. Pero hoy son otros tiempos y un nuevo estilo de liderazgo.

VIALIDAD PRIORIDAD EN VICTORIA, 40 PROYECTOS A EJECUTAR. – En el Plan Municipal de Obra Pública 2026 que prepara el gobierno de Victoria, se contempla una inversión municipal y federal de 180 millones de pesos, que permitirán hacer realidad 40 proyectos de vialidad, infraestructura urbana y social. Al respecto el alcalde Lalo Gattás sostuvo una reunión de trabajo con los secretarios de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna; secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, y coordinador de Plan de Bacheo, Jorge Bello Méndez.

En este caso se llevó a cabo la revisión de la propuesta de acciones que será presentada a la comisión correspondiente del Cabildo local. En el Plan de Obra Pública 2026 para esta ciudad capital, contempla la rehabilitación de vialidades, acceso a colonias, mejora de red de agua potable, drenaje, alcantarillado, espacios educativos y cuartos dormitorio para familias en situación de marginación.

El alcalde Gatta y su equipo revisan de manera minuciosa la estrategia que se llevará a cabo, para obtener el mayor beneficio posible de las obras que se estarán realizando en el presente año.

2026 SERÁ EL AÑO DE LA INCLUSIÓN ACADÉMICA EN LA UAT.- Bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas redobla esfuerzos para acercar la educación universitaria de manera virtual a comunidades alejadas de Tamaulipas, con ello se da respuesta a las políticas nacionales que marcan como prioridad la inclusión académica. Para el efecto se han reactivado las Unidades Regionales en los municipios de González, Tula, Jiménez y San Fernando.

Definitivamente estas directrices emitidas desde la cúpula rectoral, vienen a abrir y a acercar oportunidades de estudio a los jóvenes que aspiran a cursar una carrera profesional, entre ellas: Educación y Tecnologías para el Aprendizaje; Diseño Gráfico y Animación Digital; Ingeniería en Ciencia de Datos; Ingeniería en Energías Renovables; además de la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje, asimismo tendrán acceso al Bachillerato virtual, que ya está en marcha a partir de enero, con una alta demanda no sólo en Tamaulipas, sino a nivel nacional.