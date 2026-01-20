Por: Raúl Terrazas Barraza

Preocupa nuevo marco regulatorio de exportaciones

Porque las nuevas reglas para el comercio exterior de este 2026 y que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre anterior, impactan en las acciones del intercambio comercial con los Estados Unidos, algunas organizaciones como, Cacheaux, Cavazos & Newton Law, CCN, que se dedican al análisis de la Legislación y reglas en los negocios internacionales, optaron por llevar a cabo actividades a través de diálogos en línea.

Según los analistas, las modificaciones establecidas por el Gobierno de México, tienen una parte, la de las obligaciones y los requisitos que son más estrictos, por ello, deben de ser comentadas y hasta discutidas para evitar las multas que las misma reglas Aduanera establece, porque además de actualización punitiva, las causales de suspensión y cancelación de trámites y Agencias, deben de evitarse y solo se logrará con el entendimiento claro de cada regla.

Vistas las cosas de esta manera, queda claro que, la postura del Gobierno de México, no fue una simple modificación, de ahí que, en las próximas semanas, las organizaciones que analizan la legislación trabajarán mediante sesiones tipo taller o conferencia en línea y desde luego a través de la Internet, ya que, serán expuestos los temas que preocupan, comentados mediante la interacción de los interesados, para unificar criterios y proteger a las empresas dedicadas a la exportaciones e importaciones.

Webinar es una palabra compuesta, por dos vocablos, web de internet y seminar que quiere decir seminario, pero, puede considerarse también como un taller virtual o una conferencia interactiva, herramienta que es muy usada en la actualidad para que, sin necesidad de que nadie se traslade a un sitio en especial, desde cualquier parte de la frontera, tanto del lado mexicano como del gringo, puedan participar en la discusión sobre el contenido de las nuevas reglas para el comercio exterior.

En las sesiones de trabajo se verán temas como, nuevos documentos obligatorios para el expediente electrónico de comercio exterior que deberán entregar los agentes de aduanas, tratados desde luego por expertos en leyes

Otros más son, cumplimiento aduanero para cada operación de comercio exterior, las nuevas causales de suspensión de los registros de importadores y exportadores y el expediente electrónico obligatorio de clientes para agentes de aduanas, así mismo, trazabilidad y materialidad de las transacciones y los requisitos del esquema de Certificación de Empresas.

Analizarán las nuevas obligaciones para operaciones virtuales y Depósitos Fiscales Estratégicos, actualización de multas y umbrales de acuerdo al Anexo que corresponde a este tema y las disposiciones transitorias y consideraciones relativas a la puesta en marcha de las nuevas reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

Hasta el momento no se ha exteriorizado el hecho de que, durante estas primeras tres semanas de las nuevas disposiciones para el comercio exterior, hayan ocasionado que las mercancías se queden varadas en las aduanas o bien que las parte implicadas hayan tenido problemas para la adopción de las nuevas reglas, sin embargo, es evidente que hay temor respecto a la cancelación de trámites y permisos a Agencias Aduanales y multas que quizá no se entiendan, por ello, la intención de explicar a detalles y por expertos las implicaciones que pudieran tener.

De acuerdo con la información que circula en la faja fronteriza, los expertos en Leyes expondrán de una manera práctica los cambios más relevantes, señalarán los riesgos de cumplimiento y presentarán observaciones para ayudar las organizaciones y em presas a adaptarse sin problemas al nuevo marco regulatorio de la SHCP.

Los otros

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor que tiene el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, DIF, de Tamaulipas cumplió con su cometido en el 2025, al otorgar casi dos mil atenciones integrales a personas de edad avanzada, a sus familiares y cuidadores, en el entendido de que cada caso, tiene el seguimiento correcto por instrucciones de la doctora María de Villarreal, titular de la Institución de asistencia a efecto de resolver las necesidades presentadas por quienes acudieron a la procuraduría que tiene a su cargo la licenciada Astrid Lorena Pazzi Martínez.

Como en toda dependencia de esta naturaleza hubo de todo, como en botica, porque otorgaron asesorías jurídicas, atenciones psicológicas, intervenciones de trabajo social, acciones de reintegración familiar, planteamientos relativos a casos de abandono, en el entendido de que, estos últimos fueron los menos.

Los alentadores datos de la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor, se refieren a dos mil 218 servicios jurídicos, más de mil 200 psicológicos y mil 439 intervenciones sociales, acciones con las cuales fue fortalecida la atención integral e inculcar la cultura de dignificación y respeto, para las y los adultos mayores.

La presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estará en Tamaulipas en sábado, para un recorrido de trabajo con el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya y su equipo de colaboradores, entre otras cosas, en territorio visitará la obra de la Segunda Línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero, que resolverá las necesidades de agua para uso y consumo humano por más de dos décadas.

Sostendrá reuniones con funcionarios estatales, en las que, se establecerán compromisos para más inversiones federales en Tamaulipas, entre otras, para obras de mejoramiento carretero, que ya le urgen a la entidad y que, tiene un grado de necesidad alto, si se considera que se trata de conexiones de los centros de producción con los centros de embarque de mercancías, para el comercio mundial, es decir, los Puertos del Sur de la entidad.

A partir de ya, el tamaño del respaldo en acciones de gobierno, tiene que verse con un sentido político, dado que, este año comienza el proceso electoral que sigue, el del 2027, así que, el respaldo presidencia tiene que ser generado de votos en el futuro mediato.