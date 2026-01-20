Formación Dual de la UAT fortalecerá la empleabilidad de sus egresados

Ciudad Victoria, Tam.- 20 enero de 2026.- Con la meta de desarrollar competencias técnicas y habilidades blandas en los estudiantes, que les faciliten una inserción exitosa al campo laboral, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsará un modelo de Formación Dual en sus programas académicos, el cual combinará la formación teórica y práctica enfocadas al ámbito productivo.

A este respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que, a partir de este periodo escolar, la Universidad iniciará con la aplicación de este modelo educativo en algunas de las carreras que se imparten en las distintas sedes de la institución.

De acuerdo con el plan de trabajo, se tiene contemplado iniciar con la licenciatura de Comercio Exterior que imparte la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo.

Indicó que, a la par, se ha estado reforzando la vinculación con los distintos sectores productivos de Tamaulipas con la finalidad de estrechar los lazos de colaboración para este nuevo proyecto académico.

Explicó que, desde el inicio de su gestión rectoral, la Universidad ha trabajado en cambios estructurales, y dentro de estas acciones, se llevó a cabo la Reforma Curricular que va a permitir alinear el modelo educativo y académico de la UAT con este nuevo enfoque en la formación de profesionales.

Añadió que esta modalidad académica se implementará gradualmente en todas las licenciaturas, involucrando en esta perspectiva de vinculación laboral a estudiantes de semestres avanzados quienes están próximos a introducirse al sector productivo.