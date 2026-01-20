Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Levanta la mano Román Bock para la diputación federal 5º distrito

Aunque todos sabemos que faltan meses para que arranque formalmente el proceso electoral del 2027, por ahí vemos que el reconocido, dinámico y controvertido líder migrante, orgullosamente tamaulipeco, se apunta y levanta la mano para diputado federal en el quinto distrito electoral federal con cabecera en Ciudad Victoria. Se afirma que Iría por Morena y bajo el eslogan: “Por el Progreso de Tamaulipas”.

Desde hace tiempo viene iniciando actividades en territorio visitando los 10 municipios que corresponden a esta circunscripción electoral, como Bustamante, Casas, Güemes, Hidalgo, Jaumave, Llera, Miquihuana, Palmillas y Tula, sobre todo estos últimos municipios que los ha frecuentado últimamente y llevándoles apoyos, sobre todo a la gente que más lo necesita.

Ahí lo hemos visto saludar a la gente hasta sus hogares, sudando la camiseta guinda, con una propuesta clara de: “Progreso” para las familias de la región, y “Progreso” para los migrantes, pues sabe de estos de la situación que atraviesan en el vecino país del norte, Estados Unidos, por lo que vamos por mejores oportunidades en estos municipios, pues es ese el reclamo de muchos y de mucho tiempo de las personas y así no tener que emigrar y dejar a sus familias a la deriva en México.

Román Bock se ha destacado por ser el defensor de los derechos de los migrantes en el extranjero, migrantes tamaulipecos, haciendo la lucha que están llevando a cabo en el vecino país con las redadas constantes y ese es parte de su trabajo como representante en la región y avalado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena de la cual forma parte y bajo el liderazgo del secretario nacional Alejandro Robles Gómez.

En pocas palabras, Román Bock ha dicho para el que esto escribe: “Quiero ser diputado federal, por amor a nuestra tierra y a las familias tamaulipecas”. Cuando hay entrega y voluntad todo se puede lograr y vamos con todo para seguir construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformar en Tamaulipas y en todo México. Vamos de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por ende de nuestro gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por lo que a Román Bock, no lo pierda de vista en el futuro inmediato.

NOTAS CORTAS

1.- Estos son los cinco alcaldes que volarían desde este martes rumbo a Madrid, España, para asistir a la gran feria mundial de turismo FITUR 2026. Mónica Villarreal Anaya, de Tampico; Erasmo González Robledo, Madero; Armando Martínez Manríquez, Altamira; Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, González y Rene Lara Cisneros, del Pueblo Mágico de Tula; al frente el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, que lleva la estafeta y el compromiso de Tamaulipas y de que todo salga bien.

El evento inicia este miércoles 21 de enero y concluye el domingo 25 de este mismo mes, y contará con México, como país socio, para mostrar su riqueza gastronómica, cultural y turística. Ojalá que les vaya bien a todos y que traigan buenas nuevas para nuestro estado y en bien de las y los tamaulipecos.

2.- Que la Dra. Eunice Guzmán Torres, actual responsable de la Jurisdiccion Sanitaria VIII con sede en Jaumave, está manteniendo a su estructura tranquila, trabajando, con la esperanza de que pueda en algún momento ser de nuez candidata a la presidencia municipal de su natal Miquihuana, pero ahora por la 4T. O sea, directamente por Morena, es lo que surge desde los liderazgos que tiene en las diferentes comunidades rurales. Su compromiso es con el bienestar de Jóvenes y Adultos Mayores de su municipio; la cual está esperando los tiempos y las formas y lo que marque el calendario electoral. Pendientes.

3.- Las inscripciones definitivas son es febrero:

Del 3 al 13 de febrero de 2026 es el plazo para que tu hija o hijo asegure su lugar en las escuelas de Preescolar, Primaria y Secundaria en Tamaulipas.

Recuerda:

– Si tú hija o hijo cumple 3, 4 ó 5 años en 2026, a Preescolar debe ingresar.

– Si tú hija o hijo cumple 6 años de edad este 2026, el primer grado de Primaria debe cursar.

– Y si tú hija o hijo concluye la primaria en 2026, inscríbelo a primer grado de Secundaria.

Asiste a la escuela más cercana a tu domicilio, o bien consulta los detalles en:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/

O bien, a la siguiente dirección:

https://siie.tamaulipas.gob.mx/portada/

En Tamaulipas, la transformación avanza con educación.

4.- A ver, a ver, ¿Cómo está eso de que la alcaldesa de Miquihuana, la que se dice enfermera, Gladys Magalis Vargas Rangel descarta nevada en la sierra en estos días? Ni que fuera Mhoni Vidente para predecir lo que va a pasar o es que le quiere hacer competencia a mi Mhoni de oro.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco