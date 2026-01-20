Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Américo no asistirá a la Feria Internacional de Turismo 2026 en España

*5 municipios tamaulipecos estarán presentes en esta Feria

*Al frente de la delegación tamaulipeca estará el secretario de Turismo del estado

*La cuera tamaulipeca (mexicana) en Europa y en todo el mundo

Ya en un hecho de que el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, no asistirá a la gran feria mundial de turismo FITUR 2026, que se celebrará en Madrid, España y en donde México será socio principal de este evento.

De acuerdo a lo expresado por el Secretario de Turismo en la entidad, Benjamín Hernández Rodríguez, confirmó que nuestro estado será representado por cinco municipios en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se llevará a cabo del 21 al 25 de enero en Madrid, España, quien además descartó la presencia del mandatario tamaulipeco Dr. Américo Villarreal Anaya, ya que se quedará en la entidad para atender los temas de Tamaulipas.

Los municipios que estarán presentes serán: Tampico, Ciudad Madero, Altamira, González y el Pueblo Mágico de Tula, seleccionados por su atractivo y potencial turístico. Al frente sus alcaldes y comitivas, es decir, Mónica Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo, Armando Martínez Manríquez, Miguel Alejandro Zuñiga Rodríguez y Rene Lara Cisneros, respectivamente, para asistir a este gran acontecimiento y en donde de acuerdo a la agenda española, participaran 161 países y 967 expositores.

En este encuentro internacional FITUR 2026 se aprovechará el momento para promover destinos turísticos como Playa Miramar, Playa Tesoro en Altamira, los atractivos históricos y culturales de Tampico, patrimonio, así como la riqueza turística de Tula y González, este último destacado por la producción de tequila con denominación de origen y su historia; obviamente para atraer inversiones a nivel mundial en este rubro.

Cabe resaltar que habrá de figurar indudablemente la promoción de la Cuera Tamaulipeca (mexicana), elaborada con toda la mano en Tula, su rica herencia cultural, artesanal y gastronómica de nuestro estado, lo que ya lo hemos observando en las tradicionales conferencias mañaneras de pueblo desde Palacio Nacional. Y además de que promueve su identidad como el “Pueblo Mágico” más antiguo de nuestro estado, su alcalde, el Químico Rene Lara Cisneros, nos compartió hace días que llevará hasta ese continente de Europa, dulces artesanales, arepitas, aceite de oliva, productos derivados de la Cuera, como bolsitas, monederos, llaveros y otros productos más, donde se aprecia esta prenda tradicional. Total habrá un mosaico cultural de las seis regiones de nuestro estado, que serán uno de los atractivos mexicanos en ese FITUR 2026.

Así como Tamaulipas, participaran el resto de las entidades federativas como invitados especiales en la edición 2026 de la FITUR. Y nuestro estado representa una oportunidad estratégica para fortalecer su posicionamiento turístico a nivel internacional. Y ahí mismo se va a recibir un premio internacional en el FITUR, por uno de los mejores eventos que se hicieron en 2025, el Festival de Jazz en Tampico y fue reconocido a nivel internacional; esto lo dijo hoy por la mañana el gobernador Villarreal Anaya, tras encabezar la ceremonia de honores a la bandera de los lunes.

Ahora esto podrá promoverse a nivel internacional y seguramente lo veremos muy pronto con nuevos vuelos que llegarán a Tampico, pues coincide con el próximo Mundial de Futbol 2026, en el que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá atraer turismo internacional y promover los destinos del estado en mercados clave.

Bueno, pues ya lo dije, mi gober no va, ya que tiene muchos pendientes que atender aquí y una de ellas es la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que estará este sábado próximo en Tamaulipas, por lo que el mandatario estatal se dijo complacido con la visita presidencial, señalando que siempre llega con anuncios importantes para la entidad y esperemos que sean buenos como siempre, agregó.

Por la importancia del tema, por esta ocasión no hay notas cortas, se las debo para la próxima.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.