UAT y Gobierno de Nuevo Laredo inauguran obras en la nueva Preparatoria

En el marco del inicio del período escolar universitario 2026-1, el rector Dámaso Anaya y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, entregaron la techumbre y el estacionamiento de la Preparatoria de la UAT en esta ciudad fronteriza.

Nuevo Laredo, Tam.- 19 de enero de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reafirmaron el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa en esta región fronteriza mediante la entrega de obras en la Preparatoria UAT Campus Nuevo Laredo.

La entrega, realizada en el marco de apertura del ciclo escolar 2026-1 de la UAT, incluyó la techumbre monumental, diseñada para proteger a los estudiantes de las inclemencias del tiempo durante sus actividades al aire libre; así como el estacionamiento, destinado a mejorar la movilidad y el orden dentro del plantel.

La ceremonia inició con los honores a la bandera nacional, con la presencia de autoridades universitarias y municipales, integrantes del cabildo y comunidad académica y estudiantil, en un acto que refrendó la coordinación institucional en beneficio de la educación media superior.

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la entrega de esta infraestructura es reflejo de una visión coincidente entre la Universidad y el Gobierno Municipal, en la que la educación se asume como un eje estratégico para el desarrollo social y la construcción de mejores condiciones de vida.

Subrayó que la Preparatoria UAT Nuevo Laredo es un proyecto joven que ha mostrado un crecimiento sostenido, atendiendo a una comunidad estudiantil en constante expansión, luego de reconocer al Gobierno Municipal de Nuevo Laredo por su respaldo, destacando que la colaboración institucional ha sido determinante para consolidar este plantel como un referente de la educación media superior en la región fronteriza.

Por su parte, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, reafirmó el compromiso con la educación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones. Señaló que esta obra responde a una política pública orientada a fortalecer la infraestructura educativa y a garantizar espacios adecuados que promuevan el desarrollo integral de las y los jóvenes.

Durante el acto, el director de la Preparatoria UAT Nuevo Laredo, César Eugenio Hernández Ancona, resaltó la importancia de la obra para la vida escolar del plantel; mientras que la alumna Dheily Dariana Ponce Uscanga agradeció, a nombre del estudiantado, la entrega de este nuevo espacio que favorecerá la convivencia y el esparcimiento.

Por parte de la UAT, se contó también con la presencia del director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, René Adrián Salinas Salinas, y la directora de la Facultad de Enfermería, Verónica Guajardo Balderas