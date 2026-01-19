Inició Programa de Atención Médica de la Secretaría de Marina en comunidades rurales de Soto la Marina

Como se dio a conocer con toda oportunidad, hoy inició el Programa de “Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, que estará llevando a cabo la Secretaría de Marina a través del Sector Naval La Pesca, en coordinación con la Secretaría de Salud, Gobierno del Estado, Delegación Estatal del IMSS-Bienestar y la Coordinación Estatal de Protección Civil, en comunidades de Soto la Marina.

Para tal efecto, en las instalaciones del Sector Naval La Pesca y encabezado por el Comandante de esta institución de la Secretaría de Marina, se llevó a cabo una ceremonia donde se dio el banderazo por el inicio del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, al que asistió como invitada la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez.

Este programa tiene como objetivo de proporcionar consultas médicas, enfermería, odontología, psicología, nutrición, médico veterinario, promotor de salud, peluquería, descacharrización y fumigación.

Dentro de los ejidos que serán beneficiados con dicha atención, se cuentan La Piedra, 10 de Abril, La Encarnación, La Peña, La Zamorina y El Esmeril.

De acuerdo a la información que se dio a conocer, estas acciones que iniciaron este 19 de enero, se prolongarán hasta el 8 de febrero, a efecto de cumplir las metas en esas 6 comunidades rurales de Soto la Marina.