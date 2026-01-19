Locales

Inició Programa de Atención Médica de la Secretaría de Marina en comunidades rurales de Soto la Marina

9 min ago
1 minuto de lectura

Como se dio a conocer con toda oportunidad, hoy inició el Programa de “Atención Médica de Primer Contacto  en Lugares de Difícil Acceso”,  que estará llevando a cabo la Secretaría de Marina a través del Sector Naval La Pesca, en coordinación con la Secretaría de Salud, Gobierno del Estado, Delegación Estatal del IMSS-Bienestar y la Coordinación Estatal de Protección Civil, en comunidades de Soto la Marina.

Para tal efecto, en las instalaciones del Sector Naval La Pesca y encabezado por el Comandante de esta institución de la Secretaría de Marina, se llevó a cabo una ceremonia donde se dio el banderazo por el inicio del Programa de Atención Médica de Primer Contacto  en Lugares de Difícil Acceso, al que asistió como invitada la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez.

Este programa tiene como objetivo de proporcionar consultas médicas, enfermería, odontología, psicología, nutrición, médico veterinario, promotor de salud, peluquería, descacharrización y fumigación.

Dentro de los ejidos que serán beneficiados con dicha atención, se cuentan La Piedra, 10 de Abril, La Encarnación, La Peña, La Zamorina y El Esmeril.

De acuerdo a la información que se dio a conocer, estas acciones que iniciaron este 19 de enero, se prolongarán hasta el 8 de febrero, a efecto de cumplir las metas en esas 6 comunidades rurales de Soto la Marina.

 

9 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Muy bueno el fin de año en el Restaurante “Tampico”: Don Rene González Juárez

2 días ago

Banderazo a 2 tanques elevados para agua dio la Alcaldesa GJV

2 días ago

Apoyo de ropa y calzado entrega el PRI a familias vulnerables

2 días ago

Visitó el Director General del COBAT el Plantel 16 Soto la Marina

2 días ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button