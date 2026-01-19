Impulsa Tamaulipas economía circular con la producción de combustibles derivados de plásticos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 19 de 2026.- Como parte de la visión de desarrollo sostenible y del impulso a una economía circular promovida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Energético, en colaboración con Grupo Industrial Águila, avanza en la construcción de una primera planta de pirólisis, que permitirá generar combustible a partir de residuos plásticos.

Así lo informó el subsecretario de Hidrocarburos de la SEDENER, Gobirish Mireles, al señalar que ya se iniciaron las gestiones para la obtención de permisos, así como los estudios técnicos y ambientales necesarios para la instalación de una planta de pirólisis de plástico con tecnología 100 por ciento tamaulipeca, que contribuirá directamente a la reducción de emisiones contaminantes y al aprovechamiento eficiente de residuos.

Destacó que esta iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y explicó que la pirólisis es un proceso termoquímico que descompone los residuos, de los cuales se podrían obtener aproximadamente 48 por ciento de gasolina, 28 por ciento de diésel, 14 por ciento de queroseno, 5 por ciento de parafina, 3 por ciento de gas y 2 por ciento de coque.

Señaló que la SEDENER trabaja de manera coordinada con el municipio de Matamoros para definir el terreno más adecuado para la instalación de la planta; además, precisó que la inversión se proyecta en un esquema de 50 por ciento gobierno y 50 por ciento Grupo Águila.

El monto de inversión será de aproximadamente 6.5 millones de dólares, y este proyecto consolidará a Tamaulipas como un referente energético a nivel nacional, sumándose a las metas nacionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la reducción de emisiones y en la producción de combustibles más limpios.