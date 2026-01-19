Garantiza SET lugar en las escuelas para todas y todos los estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 19 de 2026.- Todas y todos los estudiantes, desde preescolar hasta el bachillerato, tienen un lugar asegurado en las escuelas del estado, señaló Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas.

Dijo que, para la educación básica, del 3 al 13 de febrero se llevarán a cabo las inscripciones definitivas, mejor conocidas por la población como preinscripciones, por lo que invitó a las madres y los padres de familia a acudir al plantel de su elección para inscribir a sus hijas e hijos y asegurar un lugar en dicha institución.

Indicó que, para quienes lo deseen, las inscripciones se podrán realizar de forma virtual, para lo cual ya se trabaja en una plataforma; sin embargo, reconoció que un gran porcentaje de madres y padres de familia prefieren hacerlo de manera presencial.

“Recordarles a los papás que es una obligación la educación básica para los hijos; recordarles que es muy importante que del 3 al 13 de febrero hagan esto que llamamos preinscripción, porque eso les asegura un lugar en la escuela de su preferencia”, reiteró.

Insistió en la relevancia de que se inscriba a las y los estudiantes en ese periodo, pues, de no hacerlo, sí habrá lugares, ya que el sistema educativo estatal cuenta con los espacios suficientes; sin embargo, muy probablemente ya no será en el plantel que deseen.

Respecto a las bajas temperaturas, recordó que el protocolo indica que cuando el termómetro sea menor a cinco grados, queda a criterio de las madres, padres o tutores enviar a sus hijas e hijos a la escuela, y que las clases se suspenden únicamente cuando la temperatura desciende a cero grados.

“Exhorto a los papás a mandar a los niños, en caso de asistir, bien abrigados; se suspenden por la mañana las actividades al exterior, así como los honores a la bandera, con la idea de retomar estas actividades cuando se tengan temperaturas más cálidas, ya hacia el mediodía”, precisó.

Subrayó que todas estas acciones se realizan en beneficio de las alumnas y los alumnos, priorizando su seguridad y salud, y que en el tema de las preinscripciones se garantiza un lugar para iniciar o continuar con su educación, un derecho fundamental establecido en la Constitución, que garantizan tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya.