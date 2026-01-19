Encabeza Tamaulipas crecimiento industrial en el país

-El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa del INEGI reportó para el estado un aumento del 12.2 % en septiembre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 19 de 2026.- Tamaulipas se ubicó como el estado con mayor crecimiento en su industria, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) de septiembre, publicado por el INEGI, al reportar un aumento del 12.2 %.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, dio a conocer que este resultado consolida al estado como una de las entidades más importantes en esta actividad económica, gracias al crecimiento de los sectores de minería, con un 234 %; la construcción, con un 7.1 %; y la manufactura, que creció 4.8 %, según el INEGI.

“Esta cifra refleja también el impacto positivo de la política de acompañamiento a la industria establecida que ha instruido el gobernador Américo Villarreal, así como la confianza que hoy tienen los sectores productivos en Tamaulipas”.

Cantú Deándar explicó que el crecimiento de la actividad industrial se ha mantenido constante gracias a la llegada de nuevas inversiones y a la expansión de empresas industriales establecidas, como los casos recientes de Corning, en Reynosa, y Suprajit, en Matamoros.

En diciembre, el gobernador Américo Villarreal encabezó la formalización de los Clústeres Eléctrico-Electrónico, en Reynosa, y Automotriz, en Matamoros, que representan una estrategia histórica para Tamaulipas y marcan el inicio de una nueva etapa de articulación estratégica para el sector industrial de la entidad.