Arranca 2026 con acciones de sanidad acuícola en granja de ostión de Aldama

Aldama, Tamaulipas.- Enero 19 de 2026- Como parte del arranque de actividades del año 2026 en las granjas ostrícolas del estado, personal técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, encabezado por la Dra. Itzel Cruz, realizó una visita de supervisión a la granja de ostión ubicada en el ejido El Morón, en el municipio de Aldama, en coordinación con el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Tamaulipas. Durante la jornada de trabajo se llevó a cabo la revisión del estado general de los organismos y de las artes de cultivo empleadas en la producción.

Asimismo, se realizó la toma de muestras de ostión y de agua, además de la medición de los parámetros fisicoquímicos dentro del polígono de producción, acciones fundamentales para evaluar las condiciones sanitarias y productivas de la granja.

Estas actividades forman parte de las estrategias de seguimiento y acompañamiento técnico que impulsa el Gobierno del Estado para garantizar la sanidad, productividad y sustentabilidad de los cultivos acuícolas, informó la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores.

Al finalizar la visita, se proporcionaron recomendaciones técnicas a los productores, con el objetivo de fortalecer las prácticas de manejo, optimizar los procesos productivos y mejorar las condiciones generales de los cultivos de ostión.

Indicó que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, la sanidad acuícola y el fortalecimiento del sector acuícola, contribuyendo al bienestar de las comunidades productoras y al crecimiento económico del estado.