Van más de 2 mil 400 mdp invertidos en infraestructura educativa en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 19 de 2026.- Para que todas las escuelas cuenten con las condiciones físicas necesarias para la enseñanza educativa, en Tamaulipas se han invertido, en lo que va de la administración estatal, más de 2 mil 400 millones de pesos en infraestructura educativa.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, señaló que existen 6 mil 152 escuelas en la entidad, por lo que el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ha invertido mil 152 millones de pesos. Además, la Federación ha destinado mil 300 millones de pesos mediante el programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN).

“Si lo ves, son arriba de 2 mil 200 millones de pesos los que se han ido directamente a reparar las escuelas de Tamaulipas; es un buen empujón. El gobernador me ha pedido que apretemos el paso. El gobernador quiere que todas las escuelas tengan condiciones de dignidad: buenos baños, una buena techumbre, minisplit y la capacidad adecuada en el transformador eléctrico”, precisó.

Resaltó que no solo se ha trabajado de manera coordinada con la Federación en el tema de infraestructura, sino también en programas que impactan a la comunidad escolar, como el programa Vive Saludable, Vive Feliz, con resultados muy positivos desde su implementación el año pasado.

“El 94 por ciento, hoy en día, de las escuelas en Tamaulipas ya no venden productos ultraprocesados. Hemos estado recorriendo; habrá algunas que todavía están trabajando en ese proceso, pero vamos a apretar, porque tenemos que llegar al 100 por ciento”, añadió.

Destacó que todas estas acciones en beneficio de la educación son resultado del respaldo que tiene el sector educativo por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una política en la que el eje principal de su gobierno es el bienestar y el desarrollo de las y los estudiantes tamaulipecos.