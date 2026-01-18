Vigila SABG integración del Comité Evaluador del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de las Mujeres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 17 de 2026.- Con el compromiso de velar por la política pública en favor de las mujeres, se formalizó la creación del Comité Evaluador del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de las Mujeres, el cual permitirá que distintos sectores de la sociedad participen directamente en la creación de programas y acciones en favor de la igualdad.

Como respaldo institucional, en representación de Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, asistió la comisaria del Instituto de la Mujer, Mirsha Haydée Loredo Huerta, acompañando el proceso para ratificar que el consejo se conforme bajo los principios de legalidad y confirmando que la integración de sus miembros sea transparente e íntegra.

Este Consejo estará integrado por un grupo de representantes de asociaciones civiles y agrupaciones ciudadanas que brindarán asesoría al Instituto, propondrán proyectos innovadores y analizarán las estrategias de la Dirección General.

La funcionaria señaló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas en favor de la equidad de género y con la construcción de un entorno que impulse el bienestar y la justicia para las y los tamaulipecos.