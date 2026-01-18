“Transformación no se detiene, la alianza más fuerte es con el pueblo”: Olga Sosa

El presidente municipal, Beto Hinojosa, informa sobre la dispersión de 70 millones de pesos y la inclusión al programa de vivienda, para facilitar el acceso de las familias a un hogar digno.

Villa de Casas. – Cumplimos con la Agenda Legislativa impulsada por la presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que promueve la igualdad sustantiva y las reformas que consolidan el segundo piso de la cuarta transformación, iniciada por el presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, con el Plan C.

En asamblea informativa en el municipio de Villa de Casas, la senadora Olga Sosa Ruiz informó que se elevaron los programas de apoyo a campesinos, jornaleros y pescadores a derechos constitucionales; con ello, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y Bienpesca garantizan un apoyo para las personas más vulnerables, asegurando su continuidad y no discrecionalidad, siguiendo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Los programas de bienestar hoy son derechos constitucionales y los reciben 32 millones de personas en el país, mientras que en Tamaulipas hay más de 1 millón de beneficiarios; para nosotros, los programas son el corazón del bienestar”, señaló la senadora, quien además recordó que el PRIAN ha votado sistemáticamente en contra de un presupuesto para adultos mayores, personas con discapacidad y becas para las niñas, niños y adolescentes.

En una asamblea en la que concurrieron grupos representativos del municipio, la senadora recalcó la visión de derechos del proyecto de transformación; con la aprobación de la nueva ley de aguas, se asegurará el derecho al acceso al agua, para evitar que sea considerado una mercancía, y especificó: “se respeta el binomio tierra-agua, para la tranquilidad de las familias trabajadoras de la tierra” y se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, en el marco de la consolidación del Plan Nacional Hídrico.

La senadora Olga Sosa recordó que la cuarta transformación descansa bajo el principio del humanismo mexicano, pidiendo a los asistentes promover el bienestar, educar para la sana convivencia y sembrar paz, y añadió que “el amor al prójimo es la esencia del humanismo”.

El presidente municipal, Humberto Hinojosa, recalcó que, durante su administración, se apoya al sector agropecuario y se han desarrollado proyectos de techumbre, pavimentación en coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya y las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.