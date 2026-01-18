Tamaulipas hace historia: tiene récords de visitantes y derrama económica

-Actualización del Sistema Estatal para la Afluencia Turística destaca 17.4 millones de visitantes y una derrama económica superior a 16 mil millones de pesos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 18 de 2026.- La Secretaría de Turismo del Gobierno de Tamaulipas dio a conocer la actualización definitiva que confirma que 2025 fue el mejor año turístico en la historia del estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo del estado, señaló que “el constante incremento en la afluencia de visitantes es resultado directo de la gestión estratégica y la visión transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya”.

A ello se suma el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos turísticos de alto impacto, la difusión intensa y el aprovechamiento máximo de las principales vitrinas del sector, como tianguis turísticos, ferias y congresos especializados.

“En el cierre de visitantes a los diversos destinos turísticos del estado, al realizar el comparativo, en 2024 se registraron 14,194,541 visitantes, mientras que en 2025 se alcanzaron 17,417,411; esto representa un crecimiento del 22.7 por ciento, es decir, 3,222,870 visitantes más a los destinos turísticos”, refirió el funcionario.

También destacó la derrama económica obtenida en 2025, que fue del orden de 16 mil 024 millones 018 mil pesos, lo que representa un incremento del 24 por ciento respecto a 2024.

En lo que concierne al porcentaje promedio anual de ocupación hotelera, en 2024 fue del 54.3 por ciento, cifra que se incrementó a 56.3 por ciento en 2025, es decir, 1.98 por ciento más.

Con ello, en Tamaulipas, bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se continúa haciendo historia, concluyó Hernández Rodríguez.