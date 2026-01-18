Refrenda Gobierno de Tamaulipas colaboración institucional con nueva dirigencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 18 de 2026.- En representación del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y del Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, el subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos, Jonatan Romero Vásquez, acudió a la Asamblea General Solemne 2026 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, en la que se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo entrante.

Durante el acto, se reconoció al instituto como un referente nacional en capacitación, actualización profesional y fortalecimiento de la ética en la contaduría pública, elementos fundamentales para brindar confianza y transparencia a la sociedad y a la economía, especialmente en un contexto de retos legales y tecnológicos cada vez más complejos.

En su mensaje, Romero Vásquez destacó la labor del Instituto como un eje estratégico para la toma de decisiones informadas, al formar profesionistas capaces de transformar el análisis contable en herramientas que contribuyen a la estabilidad financiera, la correcta aplicación de los recursos y el desarrollo económico del estado, subrayando la relevancia de su función en la vida pública y privada.

La Asamblea General Solemne contó con la presencia de distinguidas autoridades que integraron la línea de honor, entre ellas Obdulia Gómez Escareño, vicepresidenta de Sector Empresas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Tania Gisela Contreras López, mMagistrada Presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas; así como la diputada Judith Katalina Méndez Cepeda, en representación del Congreso del Estado.

Asimismo, participaron Abel Ygnacio Pérez Sánchez, vicepresidente regional Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Nely Karina Narváez Wong, presidenta saliente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, A.C.; y Oskar López Meléndez, quien asumió formalmente la presidencia del organismo para el periodo 2026.

Romero Vásquez dijo que con el fortalecimiento de esta relación institucional, el Gobierno del Estado reitera su disposición permanente para mantener la colaboración y sinergia con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, convencido de que la coordinación entre la sociedad organizada y el gobierno permite alcanzar objetivos compartidos que generan beneficios tangibles para Tamaulipas y consolidan una economía más sólida y transparente.