POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Ventajas y riesgos de los autos eléctricos

La presencia de los vehículos eléctricos en las agencias automotrices ha avanzado, si bien aun no los vemos circular de manera masiva. Esta circunstancia de comercialización es la oportunidad para que las autoridades actualicen sus reglamentos, especialmente el de la velocidad, las distancias que deben mantener entre las unidades, incluyendo las de motor de combustión interna y eléctricos, que garanticen la seguridad de todos, particularmente los que viajan en las unidades eléctricas cuyos modelos se observan más frágiles.

Por lo que respecta al procedimiento de recargar, la batería de los autos eléctricos, hoy sabemos que hacerlo en una toma doméstica se lleva unas 13 horas, mientras que una “reforzada” de 4 KW puede hacerlo entre 7 y 8 horas. Nos referimos a las unidades convencionales que transportan entre 3 y 4 personas máximo. Estamos hablando de autos para servicio particular.

En este tema, desconocemos si el servicio que presta CFE y que está subsidiado en ciertas épocas del año, que es para uso doméstico estándar de 2,3 KW, podrá ser utilizado para recargas las unidades motrices eléctricas, o si la empresa puede obligar a los propietarios a contratar una toma reforzada de 4 KW cuyo consumo quizá tendría otra tarifa. Aunque vemos difícil poder controlar el acceso a una y otra toma. Estas son dudas que muchos se plantean ante la posibilidad de adquirir una unidad eléctrica.

En cuanto al valor comercial de las unidades, si bien estas han bajado de precio con respecto al de su inicio entre 2014 y 2015, no son precisamente baratos, aunque las marcas chinas tienen precios más accesibles menores a los 500 mil pesos. Además, hay una marca mexicana, Zacua, que desde 2022 compite en el mercado nacional.

Por lo pronto, en México existen cuando menos 10 vehículos eléctricos con precios bastante accesibles, en esta tendencia está el Volvo EX30, uno de los autos eléctricos más vendidos en el país y disponible a partir de 690 mil pesos. También la Renault con China ofrecen un vehículo eléctrico bastante económico, por debajo de los 450 mil pesos.

Finalmente, y retomando el tema inicial sobre las reglas de operación, es urgente regular su circulación. La fragilidad óptica que se percibe en estas unidades, puede convertirse en alto riesgo como las que hoy ofrecen las motocicletas, ambos medios de transporte requieren de manera urgente reglas estrictas que controlen la velocidad principalmente.

Quizá los autos eléctricos ya tienen un “gobernador”, es decir un aparato que no les permita exceder cierta velocidad, por cuestión de seguridad, de cuidar vidas, pero por todo lo demás las unidades eléctricas disminuyen los efectos contaminantes (aunque sus pilas al desecharse sean un problema que también hay que atender).

Además, su tamaño pequeño es una ventaja en estacionamientos, donde habrá que crear áreas específicas para su dimensión y mejor aprovechamiento de las superficies. En fin, aportan muchas ventajas, siempre que observen reglas de operación para seguridad de sus conductores, y no se conviertan en el riesgo que hoy tiene el uso de las motocicletas.

presta Marina atención médica a comunidades TamaulipECAs. – Lugares de difícil acceso en la geografía de Tamaulipas, recibirán a partir de este lunes apoyo del Programa de Atención Médica por parte de la Secretaría de Marina. En esta primera fase se han incluido los municipios de González, Aldama, Altamira, Soto la Marina, Matamoros y San Fernando, y estarán actuando en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, la delegación estatal del IMSS-Bienestar y la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas.

Son comunidades del litoral de Tamaulipas las que recibirán Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, y estas se encuentran en los municipios de González, Aldama, Altamira, Soto la Marina, Matamoros y San Fernando. En este proyecto, hoy hecho realidad actuarán en coordinación con la Secretaría de Salud, la delegación estatal del IMSS-Bienestar y la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas.

Por lo que respecta a la Secretaría de Marina brindará servicios como medicina general, odontología, psicología, pediatría, ginecología, nutrición, pláticas para la detección oportuna del cáncer, pláticas para la prevención de la violencia intrafamiliar, servicios veterinarios, prevención del dengue y descacharrización, contando con el despliegue de personal, vehículos, embarcaciones menores, equipo médico, material de curación y medicamentos.

Estas acciones tendrán lugar del 19 de enero al 8 de febrero, en comunidades rurales del municipio de Soto la Marina, como La Piedra, 10 de Abril, Encarnación, La Peña, La Zamorina y El Esmeril. Hay otros calendarios que atenderán diferentes puntos de la geografía tamaulipeca, lo cual representa un fuerte impulso en favor de la salud de los tamaulipecos.

CONVIVE GATTÁS CON TRABAJADORES MUNICIPALES SINDICALIZADOS. – En franca cordialidad el alcalde Lalo Gattás convivió con los secretarios generales de la Federación de Trabajadores al Servicio de los Ayuntamientos de Tamaulipas, organización que encabeza Azael Portillo Alejos y en la que estuvo presente la nueva dirigente local, Laura Limón García, quien refrendó el compromiso de trabajar en equipo y unidad por Victoria.

Fue un encuentro respetuoso y cordial, el que sostuvo el alcalde de Victoria con secretarios generales adheridos a la Federación referida, y en ese marco Gattás, formuló el compromiso que ejerce en Victoria, de trabajar unidos por el bienestar de la ciudadanía, con el objetivo común de cambiarle el rostro a la Capital; “lo hacemos todos los días de la mano de nuestros amigos sindicalizados”.

Cabe mencionar que asistieron a este evento los secretarios generales y representantes de los sindicatos de Madero, Altamira, Tampico, Mante, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Tula, Jaumave, Guemez y Victoria, quiénes reconocieron el trabajo por transformar a la Capital de Tamaulipas.