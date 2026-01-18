Hidalgo entre los cinco municipios más visitados de Tamaulipas

La monumental Virgen de la Misericordia impulsa el turismo religioso en Tamaulipas en beneficio de las comunidades de la región

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 17 de 2026.- Con la monumental Virgen de la Misericordia, inaugurada el 12 de diciembre de 2025 en El Chorrito, el municipio de Hidalgo se posicionó entre los cinco destinos más visitados de Tamaulipas durante el periodo vacacional de fin de año.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en la entidad, resaltó el gran impulso que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, está dando a la seguridad, la infraestructura turística y la innovación de nuevos productos turísticos, acciones que fortalecen la presencia del estado a nivel nacional e internacional.

Durante el periodo vacacional de fin de año se logró la recepción de más de 1.4 millones de visitantes a los destinos turísticos del estado, quienes generaron una derrama económica superior a los 1,338 millones de pesos.

Destacó que, de acuerdo con el Sistema Estatal para la Afluencia Turística, los municipios más visitados en el periodo vacacional de fin de año fueron el puerto de Tampico, Ciudad Madero, el Pueblo Mágico de Tula, Soto la Marina, Hidalgo con El Chorrito, Llera, Altamira, Nuevo Laredo, el Pueblo Mágico de Mier y Gómez Farías, con su fascinante naturaleza.

Explicó que las y los visitantes son motores de progreso que impulsan el desarrollo económico, social y sostenible en los ámbitos local, regional y estatal, en beneficio directo de las comunidades tamaulipecas, fomentando el empleo, la preservación cultural y la mejora en la calidad de vida.

Al dar a conocer el desglose de los cinco municipios con mayor afluencia, señaló que el primer lugar lo encabezó Tampico con más de 443 mil visitantes.

Refirió que el segundo lugar fue para Ciudad Madero, con más de 210 mil visitantes; en tercer lugar, el Pueblo Mágico de Tula, con más de 169 mil visitantes, quienes disfrutaron de sus tradiciones, historia y gastronomía.

Soto la Marina se ubicó entre los destinos con mayor crecimiento turístico, al registrar más de 129 mil visitas, mientras que el municipio de Hidalgo, con la monumental Virgen de la Misericordia en El Chorrito, superó los 89 mil visitantes, consolidándose como un importante destino de turismo religioso, concluyó Hernández Rodríguez.