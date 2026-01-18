Por: Raúl Terrazas Barraza

La diferencia universitaria

A manera de radiografía para el inicio del ciclo universitario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la rectoría del médico Dámaso Anaya Alvarado, pone en marcha más de 80 programas educativos de licenciatura, posgrado y educación media superior. Esta oferta académica atiende a más de 45 mil estudiantes, quienes reciben cátedra de unos 2,600 profesores; la mayoría bajo el esquema de horario libre y el resto de tiempo completo.

La gran diferencia entre el presente y el pasado reciente de la UAT radica en que la infraestructura educativa ha mejorado notablemente. Los salones de clase están mejor equipados para comodidad de los alumnos y facilidad de los docentes, quienes hoy cuentan con las tecnologías necesarias para su labor; de hecho, para este periodo se renovaron pizarrones y proyectores, además de optimizar la conexión a redes.

Asimismo, se respira un ambiente renovado en la comunidad universitaria. Esto obedece, en principio, a que Anaya Alvarado mantiene una cercanía constante con alumnos, maestros, directivos y trabajadores. Su objetivo es identificar carencias y asegurar que los laboratorios y talleres estén listos en todo momento, entendiendo que son la base para la práctica estudiantil.

Desde el enfoque político, la universidad pública estatal cuenta con el respaldo absoluto del Gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya, y su equipo de colaboradores. Se han erradicado prácticas insanas en el manejo de las Unidades Académicas por parte de funcionarios, las cuales anteriormente funcionaban como cotos de poder desde la Rectoría, generando un clima adverso para quienes buscaban una formación auténtica.

Bajo la gestión actual, el Colegio de Directores prioriza el diálogo y el análisis de cualquier asunto que requiera solución inmediata, evitando así alteraciones en los calendarios de actividades. El plan de trabajo se ha adecuado a los tiempos actuales y la acreditación de las carreras se mantiene al día, garantizando una enseñanza de calidad.

Respecto a los docentes de tiempo completo, las estadísticas de la UAT señalan que el 15% participa en áreas de físico-matemáticas y otro 15% en ciencias de la tierra e investigación multidisciplinaria. Por otro lado, un 33% colabora en ciencias de la agricultura, agropecuarias, forestales y ecosistemas; el 10% en ciencias sociales; otro 10% en medicina y ciencias de la salud; el 9% en biología y química; y el 8% restante en ciencias de la conducta y educación.

Una proporción similar corresponde a los maestros de horario libre que complementan la plantilla en las 26 Unidades Académicas Multidisciplinarias de la UAT. En estas sedes operan más de 1,100 aulas con grupos en turnos matutino y vespertino, con un promedio de 26 alumnos por grupo. Por niveles, la distribución es, licenciatura 27, bachillerato 28, técnicos 11, especialidad seis, maestría ocho y doctorado cuatro.

El Rector Anaya Alvarado y los directores de todas las facultades y escuelas trabajaron intensamente las últimas dos semanas para preparar el arranque de clases de este lunes. Así, tanto alumnos de nuevo ingreso como de reingreso vuelven a las aulas conscientes de la transformación que vive la UAT actual.

Los otros

Esta es la tercera semana sin el ingreso de unidades ilegales al país que contaban con la garantía de nacionalización. El decreto promulgado por la administración federal anterior concluyó el pasado primero de enero, poniendo fin al negocio de comercialización de los denominados “autos gringos”.

Ahora, espacios públicos como el Eje Vial, avenidas colindantes a mercados rodantes y terrenos específicos lucen despejados. En Ciudad Victoria y Tampico, donde era común ver cientos de unidades en venta sobre la Avenida Monterrey, ha cesado la exhibición de estos vehículos destinados a ser nacionalizados.

Este fenómeno post-decreto tiene optimistas a los vendedores de autos nacionales. Aunque el año comienza con la cuesta de enero, que según economistas podría extenderse hasta marzo, se espera que las ventas se eleven. Para ello, las agencias cuentan con inventario de vehículos nuevos y seminuevos para atender la demanda en todas las ciudades de la entidad.

El agradable frío que se mantiene por estos días en las diferentes regiones de la entidad, como resultado de los últimos tres frentes fríos, previstos por el Servicios Meteorológico Nacional, SMN, ha dado pie a que, los habitantes de Tamaulipas echen mano de sus abrigos para hacer frente al clima, mismo que, prevalecerá durante los primeros días de esta semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, tiene instrucciones del secretario, Héctor Villegas González, de mantener contacto permanente con las Coordinaciones municipales de Protección Civil para apoyar a las personas que, en condición de calle, pueden verse afectadas por las bajas temperaturas. Son muy pocos los casos de personas que fueron alojadas en albergues, incluso, la mayoría fueron solo por algunas horas.