Por: Raúl Terrazas Barraza

Micro-tiraderos de basura, el reto

La idea que trae el Procurador Ambiental de Tamaulipas, Ramiro Lozano González, en el sentido de que, los Ayuntamientos de la entidad volteen a ver los graves problemas que generan los tiraderos de basura a cielo abierto y traten de actuar para evitar que, por las malas acciones de las personas contra el ambiente puedan reducirse, debido a que, las áreas cercanas a las ciudades o en los Ejidos que están cerca de las ciudades, ese tipo de basureros proliferan.

Ante en Ciudad Victoria había un equipo de trabajo que se denominaba Policía Ecológica, la cual patrullaba las orillas de la capital con la intención de evitar los tiraderos de basura, sin embargo, con el tiempo desapareció, quizá porque no les compraron unidades nuevas para hacer su trabajo, ya que, el o los dos o tres vehículos con que contaban, se desgastaron y nunca pudieron terminar con la mala práctica de tirar la basura donde quiera.

Está de lujo que el Procurador Ambiental del Estado, diga a los funcionarios de los Ayuntamientos que den a conocer las acciones que realizan para la limpieza de predios y como aplican sanciones a las y los responsables de fomentar los tiraderos de basura a cielo abierto, sin embargo, la respuesta desde las instancias municipales, será en automático, no hay acciones, porque no hay con qué, es decir, presupuesto, recursos, dinero ni con qué hacerlo, vehículos herramientas y vigilancia.

Qué es responsabilidad de los Ayuntamientos, es cierto, pero, basta dar una vuelta por las inmediaciones de los Ejidos cercanos a la capital de Tamaulipas, para darse cuenta que sus caminos y áreas enmontadas, están llenas de basura por todos lados, como sucede en el Ejido La Presa, ubicado por la Carretera Interejidal y que, dicho sea de paso, ahora enfrenta problemas que antes no tenía, porque el Complejo de Seguridad Pública vierte aguas residuales hacia esa comunidad y nadie pone remedio.

Es un acierto que la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arquitecto Karina Saldívar Lartigue tenga la decisión de avanzar en este año mucho más en el asunto del entorno y que haya de por medio trabajo de educación ambiental, sin embargo, se requiere más que eso, hay que recoger mucha basura no solo de tiraderos, sino de micro-tiraderos y colocar señales de advertencia para que esos puntos dejen de ser sitios de contaminación que pueden afectar la salud de la población.

Sobre la base anterior, queda claro que las decisiones deben de ir en el otro sentido, es decir, mejorar la calidad de vida, proteger la salud, y hacer de Tamaulipas, un territorio limpio y sostenible. Obvio, habrá quienes digan que el entorno de las zonas suburbanas y rurales que están convertidas en micro-tiraderos de basura, podría ser un problema menor comparado con la acumulación de basura en toda la ciudad dado que, el Ayuntamiento no ha podido resolver esa este asunto.

Los otros

Como ya andaba trajeado el jueves pasado porque asistió a la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, el ingeniero Carlos E. Orozco Morales, Delegado de la secretaría de Gobernación, después fue a reunirse con los titulares y funcionarios de otras delegaciones y representaciones de dependencias federales que operan desde el Palacio Federal, para intercambio de saludos por el inicio de año y desde luego privilegiar la coordinación por la responsabilidad que tienen en Tamaulipas.

Estuvieron funcionarios de la Delegación de SEMARNAT que tiene a su cargo el ingeniero Horacio del Ángel Castillo, de la Secretaría del Trabajo, del Registro Agrario Nacional, RAN, que maneja el Ingeniero Jesús Ernesto Saavedra Souto, del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, Ramón Morales de la Serna, de las oficinas del Fideicomiso de Riesgo Compartido, el FIRCO y también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Orozco Morales, está en el cargo en sustitución del doctor Felipe Garza Narváez, quien, luego de varios años en la dependencia, se separó del cargo, para dedicarse a asuntos familiares y personales, aunque, hay quienes creen que prepara un proyecto político para el 2027.

El delegado de Gobernación dialogó también por el año que comienza con el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, con la idea de realizar acciones coordinadas que puedan potenciar a la Institución de educación superior que más alumnos tiene, arriba de 45 mil y contando, porque semestre a semestre la demanda de inscripciones aumenta.

De no ser porque está de Diputado Federal por Nuevo Laredo Carlos Cantú Villarreal, no hubiera cosas prioritarias en la Cámara de Diputados federal, sobre todo, por las ambigüedades con las que habla, al señalar que la justicia, la jornada laboral y asuntos de seguridad serán tratados en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

En su estancia en la capital de Tamaulipas para acudir a la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, el aprovecho para que cualquier micrófono, cámara de celular o de fotografía grabara sus palabras y su imagen, porque, de eso se trata su estrategia, apantallara a los victorenses y a los tamaulipecos para que vean que nunca fue panista y dejen el camino libre a sus proyectos políticos futuros.