Fortalece SET capacitación docente con la integración del Comité Estatal de Formación Continua 2026–2028

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 17 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los procesos de formación, actualización y profesionalización de las y los docentes en la entidad, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó una sesión exclusiva para la incorporación de nuevos integrantes al Comité Estatal de Formación Continua para el periodo 2026–2028.

En representación de Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas y presidente del comité, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, presidió la sesión, destacando la necesidad de fortalecer la integración del comité, garantizar su funcionamiento colegiado y asegurar una representación plural, especializada y comprometida con la mejora permanente de los procesos formativos.

Ante autoridades educativas, representantes de áreas estratégicas y figuras educativas, subrayó que la formación continua constituye un eje estratégico para el desarrollo profesional, ya que permite actualizar conocimientos, fortalecer competencias y responder de manera pertinente a los cambios y demandas del contexto educativo y social.

Destacó que, en este sentido, el Comité Estatal de Formación Continua desempeña un papel fundamental al ser un órgano colegiado donde se realizan análisis, planeación y seguimiento, y se toman decisiones en materia de capacitación y actualización para el magisterio.

De los Reyes Vázquez tomó protesta a las y los nuevos integrantes del comité; posteriormente, se dio lectura y aprobación al orden del día, se abordaron los asuntos generales, se dio lectura al acta constitutiva de la sesión para su aprobación, se firmó el acta de acuerdos y se clausuró la sesión.

Entre las funciones de las y los integrantes del comité se encuentran la revisión del diseño y el contenido de las diversas acciones de formación que se implementarán en el estado, considerando las acciones de formación que participan sin recurso y con recurso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2026 (PRODEP).

Con estas acciones, la Secretaría de Educación de Tamaulipas da continuidad a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, al impulsar la profesionalización docente y la generación de beneficios directos para las y los maestros, con el objetivo de impactar positivamente en la calidad educativa y el desarrollo integral de las niñas, los niños y los jóvenes.

En la sesión también estuvieron presentes Sandra Pedraza Anaya, secretaria técnica del comité; así como los subsecretarios Hugo Fonseca Reyes, Igor Crespo Solís y Sylvia Martínez Guerra, y el titular de la Unidad Ejecutiva, Samuel Alcántar Varela, quienes cumplen la función de vocales, entre otras figuras educativas.