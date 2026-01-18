Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas estará presente en la Feria Internacional de Turismo 2026 en España

*La Cuerda Tamaulipeca en Europa y en todo el mundo

Tamaulipas estará presente en la organización de la gran feria mundial de turismo FITUR 2026 celebrado en Madrid, España, en donde México será socio principal para atraer inversiones a nivel mundial en este rubro y ya se preparan las autoridades de nuestro estado encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y los alcaldes referidos en comitivas de Matamoros, González, Tampico, Madero, Altamira y Tula, es decir, José Alberto Granados Favila, Miguel Alejandro Zuñiga Rodríguez, Mónica Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo, Armando Martínez Manríquez y Rene Lara Cisneros, respectivamente, para asistir a este gran acontecimiento que tendrá lugar del 21 al 25 de enero de este año que acaba de arrancar y cuyo invitado especial es México en la capital española, donde participaran 161 países y 967 expositores.

Ahí habrá de figurar seguramente la promoción de la Cuera Tamaulipeca, su rica herencia cultural, artesanal y gastronómica de nuestro estado, lo que se ha venido observando en las conferencias mañaneras desde hace días en Palacio Nacional.

Tan solo Tula, que además de que promueve su identidad como el “Pueblo Mágico” más antiguo del estado, su alcalde, Lara Cisneros, llevará hasta el continente de Europa, dulces artesanales, arepitas, aceite de oliva, productos derivados de la Cuera, como bolsitas, monederos, llaveros y otros productos más, donde se aprecia esta prenda tradicional. Asimismo Tamaulipas promoverá sus Playas ecoturismo, patrimonio, Pueblos Mágicos y un mosaico cultural de las seis regiones de nuestro estado, que serán uno de los atractivos mexicanos en FITUR 2026.

Ahora esto podrá promoverse a nivel internacional y seguramente lo veremos muy pronto con nuevos vuelos que llegarán a Tampico o programas turísticos que incluya al sur de Tamaulipas y que nos vengan desde el centro del país, entre ellos, el programa de las huastecas y de acercamiento entre la Ciudad de México y las ciudades de Tuxpan y Pánuco, que tienen ya vías más cortas y rápidas con el centro de la República.

Posteriormente a ello, aquí mismo en Tula, se realizará el 2o Festival del Cabrito que tradicionalmente se hace a finales de este mes de enero y a principios de febrero; ofreciendo su gastronomía, concursos de parrillada, cultura y artesanías locales. Así que las autoridades locales, al frente su alcalde, el químico René Lara Cisneros, ya anda con todo en esta organización que ponen en alto a este municipio del altiplano tamaulipeco. La cita es del 30 de enero al 1 de febrero de este año. Que también habrá cabalgata, callejoneada, degustaciones de cabrito y mezcal, actividades culturales, eventos dirigidos a niñas y niños, así como baile popular totalmente gratis.

En este evento de gran corte regional habrá la participación especial de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, donde Tula, sus autoridades locales se alistan para celebrar un Festival más. Evento que busca fortalecer la identidad gastronómica y turística de este Pueblo Mágico orgullosamente del altiplano tamaulipeco.

Lo anterior se difundió a través de una rueda de prensa celebrada este sábado al mediodía en la Plaza de Armas frente a Palacio Municipal de Tula y donde los anfitriones fueron autoridades estatales de Economía, Desarrollo Rural, Turismo y el propio alcalde tulteco, quienes dieron los detalles mismos que buscan detonar y fortalecer la economía de la región. Qué bueno.

Actividades programadas para el 2o Festival del Cabrito en Tula:

De entrada habrá cabalgata el viernes 30 de enero de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con salida en el ejido 5 de mayo al recinto ferial de este municipio. El primer concurso del “cabrito gordo”, tercer concurso de “la cabra más lechera”, un taller de cajeta y dulces, esto, de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el recinto ferial. Así como el concurso que se van a hacer es el de cazuela, en el que participan los habitantes de los municipios que conforman el altiplano tamaulipeco: Jaumave, Miquihuana, Bustamante, Padilla y Tula. Que habrá premios al 1er, 2º y 3er lugar en dos categorías.

En resumen: “Todos los que estuvieron con nosotros el año pasado vendieron todo, ahora tenemos un panorama mucho mejor, pues ya no se realizará en la plaza principal, ya que esta nos quedó chiquita y ahorita nos vamos a pasar al recinto ferial; ahí va a hacer todo el festival, vamos a tener también algunos eventos en la plaza principal, pero realmente todo lo vamos a tener en el recinto ferial donde tenemos más espacio”, concluyó el alcalde tulteco Rene Lara Cisneros.

NOTAS CORTAS

1.- Este lunes 19 de enero de 2026, inicia la UAT con todo el ciclo escolar 2026-1, con mejor infraestructura y equipamiento. Así avanza en una planeación integral, tanto académica como administrativa, dijo el rector, el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado.

2.- Por cierto, va en serio la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías existentes por ese mismo principio. Así que pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.