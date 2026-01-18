Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Óscar Narváez leal a Morena

* Su trayectoria, lealtad y respaldo ciudadano lo colocan como el más fuerte para Victoria

A lo largo de los últimos años, el morenista de corazón, el regidor Óscar Narváez Ramos, ha consolidado una trayectoria política directa, basada en el trabajo territorial, cercanía con la gente y una firme convicción por los principios de la Cuarta Transformación, lo que hoy lo posiciona como el perfil más idóneo dentro de Morena para encabezar la próxima candidatura a la alcaldía de Victoria.

El joven político, concejal ya dos veces y votado, ha sido reconocido por su constancia en territorio y compromiso social; recorriendo de manera permanente colonias, ejidos y sectores populares de la capital tamaulipeca, donde miles y miles de victorenses lo identifican como un gestor cercano, atento y resolutivo ante las necesidades más sentidas de la población.

Su labor ha estado enfocada en canalizar apoyos, acompañar trámites y dar seguimiento puntual a las demandas ciudadanas. Gracias a su crecimiento político y presencia territorial, diversas fuerzas políticas han buscado sumarlo a sus filas. Sin embargo, Narváez ha sido claro y contundente al reiterar que es 100 por ciento leal a Morena, partido al que considera el vehículo legítimo para continuar impulsando el cambio y la justicia social en México y en Tamaulipas.

De buena fuente y al interior del movimiento, señalan que Narváez cuenta con un sólido respaldo tanto a nivel federal como estatal, derivado de su lealtad, disciplina, congruencia y alineación con los valores que distinguen a Morena.

Este apoyo, sumado al respaldo ciudadano que ha construido en las calles, a Narváez, lo colocan como uno de los cuadros mejor posicionados rumbo al próximo proceso electoral del 2027. Lejos de los reflectores, Óscar Narváez ha privilegiado el trabajo constante y la cercanía con la gente, convencido de que la política debe ejercerse desde el territorio y no desde el escritorio, tan es así que su figura ha crecido a pasos agigantados y lo ponen en el hándicap para la alcaldía de Victoria.

Hoy su nombre suena fuerte, retumba por todos los rincones de Victoria y brilla entre la militancia y simpatizantes de la izquierda, quienes lo ven como una opción sólida para encabezar un proyecto que dé continuidad al movimiento y responda a las verdaderas necesidades de las y los victorenses. Así que no lo pierda de vista en los días por venir, ya que es una buena carta y vendible ante la ciudadanía electoralmente hablando.

NOTAS CORTAS

1.- Como parte de los preparativos para el inicio del ciclo escolar Primavera 2026-1, que arranca este próximo lunes 19 de enero de 2026, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, inició un intenso recorrido por los diferentes Campus universitarios a fin de verificar que todo esté listo para el nuevo ciclo escolar. Lo hizo por el Campus Tampico y en los próximos días recorrerá otras instalaciones de la entidad, incluso una vez iniciadas las clases. Insisto, para que todo esté bien y no descuidar ningún detalle.

2.- La Rana ya está libre, que bueno. La jueza Lissete López Mayet dictó la no vinculación a proceso para Carlos “G”, por lo que fue puesto en libertad de manera inmediata la noche de este jueves. Ahora sí que se vaya por el que resulte responsable de los hechos bochornosos en ese nosocomio.

En sus primeras declaraciones, “La Rana” expresó: “Estoy feliz de poder estar aquí libre. Creo en las leyes y agradezco a mis abogados y a toda la gente que me estuvo apoyando”. Lo dijo con lágrimas en los ojos.

3.- Quien no le afloja al ritmo de la chamba, es el alcalde de Jaumave, Manuel Báez Martínez, pues recientemente supervisó los trabajos de concreto hidráulico en la calle Jiménez de la localidad, una obra que mejorará seguramente la vialidad y dará solución a los problemas en temporada de lluvias, por lo que se sigue firme y es un compromiso de brindar mejores condiciones de accesos a las familias y fortalecer la infraestructura del municipio.

4.- De última hora me informan desde el Pueblo Mágico de Tula, que habrá conferencia de prensa este sábado 17 de enero en Palacio Municipal, en punto de las 11:00 horas. El tema es abundar y promover aún más el Festival del Cabrito 2026, que se llevará a cabo del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero del presente año. Invita el alcalde Rene Lara Cisneros y autoridades estatales de Turismo y a vivir tres días llenos del auténtico cabrito del Altiplano, Música en vivo, folclor y callejoneadas, concursos y muchas cosas más. Este evento de corte estatal y regional, es totalmente gratis.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.