Consolida STPS acciones de inspección laboral en alineación con la política humanista del Gobierno de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 18 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación interna y elevar la eficiencia de los procesos de supervisión laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevó a cabo una reunión de trabajo en la Dirección General de Inspección y Previsión Social, como parte de la estrategia permanente de mejora institucional que impulsa el titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Señaló que este encuentro permitió revisar y optimizar los mecanismos de inspección, prevención y seguimiento, consolidando una actuación más ordenada, jurídica y efectiva en beneficio de las y los trabajadores, así como del sector productivo de la entidad. La reunión se desarrolló bajo una visión de trabajo colaborativo entre las distintas áreas que integran la Secretaría, alineadas a una política laboral responsable y con enfoque social.

En la jornada participaron Consuelo Nayeli Lara Monroy, Directora General de Inspección y Prevención Social; Alejandro Oliverio Castillo López, Director de Inspección y Prevención Social; Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, Directora de Dictaminación; y Jorge Artemio Puga Rocha, Director de Sanciones.

Asimismo, estuvieron presentes Claudia Grizet Reyes Méndez, encargada de la Inspección Federal del Trabajo Zona Centro; Yleana Monserrat Balboa Rivera, Directora Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Cristal López Martínez, Jefa de Departamento de Dictaminación; y Ana Alicia Padilla González, auxiliar administrativa de la Dirección de Dictaminación.

Illoldi Reyes señaló que estas acciones han priorizado el fortalecimiento institucional, la coordinación interáreas y el cumplimiento de la normatividad laboral como pilares para garantizar entornos de trabajo dignos y seguros en Tamaulipas.

Por último, dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, orden y cercanía, en concordancia con los principios del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, enfocados en el bienestar social, la justicia laboral y el desarrollo integral del estado.