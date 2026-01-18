Capacita TPT San Nicolás y Aldama en acceso a la información pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 17 de 2026.- Con el objetivo de asegurar la transparencia en cada rincón de nuestro estado, el órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), brindó jornadas de capacitación y asesoría a personas servidoras públicas de los ayuntamientos de San Nicolás y Aldama, quienes actualizaron sus conocimientos para servir a la ciudadanía en el acceso a la información pública.

Durante estos encuentros, el equipo de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas explicó el nuevo modelo de transparencia y las reformas legales vigentes.

De esta forma, las y los asistentes reafirmaron sus conocimientos sobre el funcionamiento de las Unidades de Transparencia, la protección de datos personales y la correcta carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, asegurando que los datos de sus municipios estén siempre disponibles y actualizados para consulta de la ciudadanía.

En estas sesiones también se brindó apoyo técnico para el manejo de usuarios en plataformas digitales y la atención a solicitudes de información y recursos de revisión.

“Este acompañamiento directo permite que los municipios cuenten con herramientas prácticas para responder a las y los ciudadanos de manera rápida y sencilla, cumpliendo con los estándares de honestidad que demanda la sociedad tamaulipeca”, expresó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

Refirió que con estas acciones, el compromiso institucional y la participación activa de los sujetos obligados contribuyen al fortalecimiento de la confianza en las instituciones.