Aspiran a dirigencia estatal del PAN Gloria Garza y César “Truko” Verástegui

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Dirigentes municipales, alcaldes, diputados, militantes, simpatizantes y liderazgos del panismo tamaulipeco cerraron filas con la fórmula integrada por Gloria Garza y César “Truko” Verástegui, de cara a la renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

“Llegó el momento de construir una nueva historia para Acción Nacional en Tamaulipas. Este año es fundamental privilegiar la unidad y el trabajo en territorio, abrirnos a la gente y sumar las ideas de todos. Vamos a edificar una base sólida con la que construiremos el proyecto electoral rumbo al próximo proceso intermedio”, afirmó el diputado federal César “Truko” Verástegui.

Por su parte, Gloria Garza destacó que, en los próximos meses, trabajando de manera conjunta, iniciará una nueva etapa para el PAN, “con una identidad renovada, con el valor y el compromiso que caracteriza a la militancia tamaulipeca. Nos preparamos en 2026 para triunfar en 2027 y también en 2028”.

En ese sentido, y tras agradecer el respaldo y las múltiples muestras de apoyo de panistas provenientes de distintos puntos del estado, los integrantes de la fórmula se declararon listos para el proceso interno del partido e iniciar una nueva etapa con un proyecto que integre las inquietudes, aspiraciones y visión de cambio que demandan los tamaulipecos.

En representación de la base panista en Tamaulipas, Julissa García expresó: “Los panistas los necesitamos, los panistas los queremos, los panistas conocemos su trabajo. Les pedimos que nos representen, por el bien de Tamaulipas”.

A nombre del panismo de Matamoros, la exalcaldesa Lety Salazar manifestó su respaldo a César Verástegui y Gloria Garza: “El PAN tiene que resurgir y ser liderado por personas con capacidad de servicio. Los necesitamos en el PAN; le urgen al PAN”.

En tanto, el exalcalde de Aldama, Alejandro García Barrientos, señaló: “Vayamos unidos hacia el momento en que se elija a nuestro amigo Truko. Confiamos en ti y en todo el liderazgo que has construido”.

El diputado local Gerardo Peña Flores afirmó: “No tenemos la menor duda de que con Gloria y Truko vendrán muchos triunfos para el PAN”.

Ramiro Cortez Barrera, alcalde de Miguel Alemán, destacó el trabajo y la experiencia política de la fórmula y señaló que “estamos seguros de que nos seguirán llevando al triunfo”.

Por su parte, el exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, indicó que “en Nuevo Laredo también estamos listos para respaldar a Truko y a Gloria”.

El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, subrayó que “el PAN de Tamaulipas necesita un cambio, necesita liderazgos con visión de Estado, y con Truko y Gloria está el futuro del PAN”.

Finalmente, César Verástegui enfatizó que, con la unidad ratificada por los liderazgos reunidos, se solicitará al Comité Ejecutivo Nacional que la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal se realice mediante el voto directo de la militancia, a fin de garantizar el respeto a los derechos de los miembros y una auténtica democracia interna.