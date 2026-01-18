Ampliará la UAT a más municipios sus programas educativos

Ciudad Victoria, Tam.- 18 de enero 2026.- Con la reactivación de sus Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC) en cuatro municipios del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ampliará su cobertura educativa mediante licenciaturas, posgrados y cursos en línea que estarán al alcance de un mayor número de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar de manera presencial.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado refirió que la intención es acercar la educación universitaria de manera virtual a comunidades alejadas de Tamaulipas, respondiendo con ello a las políticas nacionales que marcan la inclusión académica como prioridad.

Explicó que, para este proyecto, se reactivaron las Unidades Regionales en los municipios de González, Tula, Jiménez y San Fernando, con el propósito de acercar oportunidades de estudio a jóvenes que deseen cursar una carrera profesional.

Las carreras que se ofrecerán en línea son: Educación y Tecnologías para el Aprendizaje; Diseño Gráfico y Animación Digital; Ingeniería en Ciencia de Datos; Ingeniería en Energías Renovables; además de la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje.

Señaló que otra de las oportunidades de estudio para estas regiones es el Bachillerato Virtual UAT, que se pondrá en marcha este mes de enero y que ha tenido una alta demanda a nivel estatal y nacional.

Añadió que las instalaciones y equipamiento de las URTC están disponibles también para quienes no cuenten con las herramientas tecnológicas en línea, o que consideren necesario acudir a estas sedes.

Destacó que en este proyecto se contó con el valioso apoyo de las autoridades municipales, y que la propuesta de trabajo es ofrecer también cursos, diplomados y talleres completamente en línea.

Puntualizó que otra de las metas es llevar a las comunidades la cultura, las artes y los deportes de la UAT, consolidando con ello la presencia universitaria en la mayor parte del territorio tamaulipeco.