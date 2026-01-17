Visitó el Director General del COBAT el Plantel 16 Soto la Marina

Bajo la anfitrionía de la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, el Director General del Colegio de Bachilleres, C.P. Víctor Manuel González Salum, visitó el Plantel 16 del que es directora, donde se analizó la organización del Concurso Estatal de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera 2026, que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero.

Durante esta visita a Soto la Marina, el C.P. Víctor Manuel González Salum sostuvo una importante reunión con la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez, a quien le reconoció la suma de esfuerzos en la organización del concurso de escoltas, para que se desarrolle con orden, disciplina y un alto nivel de participación estudiantil, agradeciéndose asimismo el respaldo permanente que brinda a favor de la educación y, en especial, al COBAT, demostrando con hechos su compromiso con la formación integral de los jóvenes estudiantes.

Dentro de esta visita a Soto la Marina, el Director General de los COBAT visitó el Telebachillerato 13 del Poblado Tampiquito, donde dialogó de manera directa con el personal docente y administrativo, escuchando sus inquietudes, compartiendo experiencias y refrendando el compromiso institucional con la mejora continua de la educación media superior y asimismo se inspeccionaron las instalaciones, aulas y áreas de trabajo, constatando las condiciones en las que se desarrolla la labor educativa y fortaleciendo la cercanía entre la Dirección General y la comunidad escolar.

El C.P. Víctor Manuel González Salum estuvo acompañado en su visita al COBAT 16 y al Telebachillerato de Tampiquito, por el Director del Área Académica, Lic. César Alejandro Ramírez Maldonado, y el Coordinador de la Zona 04 del COBAT, Lic. Jorge Alberto Ojeda Perdomo, consolidando un trabajo coordinado que busca garantizar una educación de calidad, con valores y oportunidades para todas y todos.