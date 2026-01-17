Locales

Sorteará Ayuntamiento de Soto la Marina un refrigerador, un mini Split y una pantalla de TV entre contribuyentes del predial

Un refrigerador, un mini Split y una pantalla de TV entre contribuyentes del predial, son los premios que sorteará el Gobierno de Soto la Marina entre contribuyentes cumplidos con el impuesto predial.

Durante el presente mes de enero se estarán aplicando descuentos en el pago del impuesto predial y, además participarán en el sorteo de premios.

De esta manera el Ayuntamiento reconoce a quienes cumplen a tiempo, además de se fortalecen las finanzas del municipio, en el entendido de que esos recursos se transforman en obras.

