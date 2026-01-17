Registró Tamaulipas el mayor aumento salarial en el país, durante 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026.- Al cierre del año 2025, el salario diario promedio de las y los trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Tamaulipas fue de 659.13 pesos, lo que representó un alza de 9.25% en términos nominales en comparación con el año anterior, destacando como el mayor incremento en todo el país, de acuerdo con datos proporcionados por el IMSS y Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En Tamaulipas, el salario promedio pasó de 603.32 pesos durante 2024 a 659.13 pesos en 2025, una alza de 9.25% anual, el crecimiento más importante, incluso por arriba de estados como Baja California, que registró un alza de 9.21%, y Tlaxcala, que cerró el año con una mejora de 9.12%.

De acuerdo con el registro de trabajadores asegurados ante el IMSS durante 2025, entre las 32 entidades federativas el salario promedio incrementó 7.3%, al avanzar de 582.08 pesos en 2024 a 624.77 pesos en 2025, es decir, 42.69 pesos más; este aumento fue más modesto que el incremento de 9.6% registrado el año previo (entre 2023 y 2024).

A diferencia de los estados del norte del país, que registraron los mejores incrementos, Campeche presentó apenas un alza anual de 0.1% en el salario diario, al pasar de 649.38 a 650.08 pesos, mientras que en Tabasco el aumento salarial fue de 3.6%, al incrementarse de 536.55 a 555.74 pesos, y en Hidalgo el alza fue de 5.7%, al escalar de 493.11 a 521.08 pesos.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar señaló que estas cifras reflejan la competitividad de la mano de obra tamaulipeca y el compromiso de las empresas e industrias establecidas que invierten en la entidad gracias al clima de confianza y certidumbre que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“La vocación manufacturera e industrial de las regiones productivas del estado conjugada con el capital humano especializado son pilares del desarrollo económico de la entidad”, indicó.