Reanudaría “El Mundialito” el próximo martes si el clima favorece: Fernando Ortega Balboa

Si el clima favorece, este próximo martes se podría estar reanudando “El Mundialito” Escolar de Fútbol que se desarrolla en uno de los campos de la unidad deportiva, según lo da a conocer Fernando Ortega Balboa.

Indica nuestro entrevistado en su calidad de coordinador de este torneo que aglutina pequeños futbolistas del nivel educativo de preescolar, que se cuenta con el patrocinio del grupo empresarial JISA, cuyo torneo e se suspendió durante unas semanas debido al periodo vacacional y por las bajas temperaturas en el medio ambiente.