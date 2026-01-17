Deportes

Reanudaría “El Mundialito” el próximo martes si el clima favorece: Fernando Ortega Balboa

1 hora ago
Menos de un minuto

Si el clima favorece, este próximo martes se podría estar reanudando “El Mundialito” Escolar de Fútbol que se desarrolla en uno de los campos de la unidad deportiva, según lo da a conocer Fernando Ortega Balboa.

Indica nuestro entrevistado en su calidad de coordinador de este torneo que aglutina pequeños futbolistas del nivel educativo de preescolar, que se cuenta con el patrocinio del grupo empresarial JISA, cuyo torneo e se suspendió durante unas semanas debido al periodo vacacional y por las bajas temperaturas en el medio ambiente.

1 hora ago
Menos de un minuto
Ver más

Artículos relacionados

Impulsa el rector Dámaso Anaya el deporte de alto rendimiento en la UAT

1 semana ago

Inaugura secretario de Educación Encuentro Nacional Deportivo DGETI 2025

10 diciembre, 2025

Da rector bienvenida al nuevo DT del Correcaminos UAT 

8 diciembre, 2025

Inauguran la Copa Correcaminos UAT 2025

6 diciembre, 2025
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button