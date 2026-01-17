POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La reforma política que se está cocinando bajo la batuta de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene dos propósitos centrales íntimamente relacionados uno con otro. El principal es proporcionar un menor financiamiento a los partidos políticos y recortar el número de legisladores de las cámaras de diputados y de senadores, donde actualmente cobran 500 y 128 elementos respectivamente.

En el primer caso la propuesta es reducirlos a 400, para ello, los 300 que son de mayoría pueden quedarse en 200 y conservar los actuales 200 plurinominales; en cuanto a los senadores, actualmente son 4 por cada entidad y se reducirían a 3, haciendo un total de 96, en lugar de los 128 actuales (64 por mayoría, 32 por primera minoría y 32 por representación proporcional) todos se renuevan cada seis años, y de igual forma los suplentes.

También se examina recortar entre 25 y 50 por ciento el financiamiento a los partidos en los años de elecciones federales y dejarlos en cero los otros cuatro años. Aunque esto suena un tanto lógico, cero actividad cero recursos.

Sin embargo, no podemos descartar que esto pueda provocar que los institutos políticos sean subastados al mejor postor, porque sin dinero ocurriría un desmantelamiento de los institutos políticos o bien existe el riesgo de ser patrocinados por capitales de dudosa procedencia.

También está en discusión llevar la revocación de mandato presidencial a las intermedias, en las que figuraría la presidenta Sheinbaum en la boleta y con ello impulsar a Morena y sus candidatos.

Cómo usted ve, las propuestas de la reforma política tienen muchos “asegunes”, que se estarán dirimiendo próximamente.

Pero no sólo es ese debate, también está a discusión un proceso extra para elegir 17 gobernadores, mil 804 presidentes municipales en 30 estados y mil 98 diputados en 31 congresos locales. Un total de tres mil 419 cargos sin incluir a regidores y síndicos que suman 16 mil. Eso sin contar la elección de 850 juzgadores, 464 magistrados de distrito y 386 jueces de circuito.

Es decir, estaríamos hablando de tres procesos electorales diferentes, pero simultáneos y con reglas diferentes.

Lo anterior no es nada definitivo, es un avance de la propuesta que estará “peinada” y lista para someterse a aprobación próximamente, para lo cual necesita el voto de sus dos aliados, los partidos Verde y PT, sin ellos no logra tener la mayoría calificada para llevar a cabo la reforma.

Ni Morena ni los partidos de oposición, por si solos, pueden aprobar la reforma, esta sólo se puede dar, con la participación de sus aliados que, no vemos como estarían de acuerdo en darse un balazo en el pie, o lo que es peor, decretar su salida del escenario, es decir su desaparición. La única puerta de salida es la negociación, ¿a cambio de que estarán dispuestos a entregar su voto?

SALINAS PLIEGO EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA. – Paga o paga, no hay de otra. El multimillonario empresario, Ricardo Salinas Pliego tiene pendientes varios adeudos que superan los 74 mil millones de pesos, así lo informó el gobierno desde junio pasado. Mientras que la Corte ha dictaminado, que en este caso los amparos no son válidos y no hay persecución política. Las fechas de pago son legales, y son las que deben de ser, la resolución de los tribunales en estos casos, es lo único válido.

Salinas Pliego se dice perseguido político después de que, el 13 de noviembre, la SCJN desechó sus solicitudes de amparo para no pagar 51 mil millones de pesos de siete créditos fiscales que litigaba desde 2008, es decir, desde hace 17 años, y esto implica que ya debe pagar a partir de la notificación del SAT, y puede hacerlo en varias exhibiciones, es decir le ofrecen facilidades.

La autoridad competente ya notificó: “No hay persecución política, no hay violación de ningún derecho humano, sino sencillamente es un requerimiento del SAT”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó, que es válido el reclamo de pago; y por el contrario, “los amparos no son válidos y la resolución de los tribunales es la que debe ser”. Esto ya fue notificado a los representantes de Salinas.

La presidenta Sheinbaum, declaró que el SAT ya notificó a Salinas Pliego y no es ultimátum. Son fechas legales. Se notifica y después hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT.

Definitivamente este es un caso de materia fiscal, que Salinas lo quiere resolver de manera política, amagando al gobierno. Y la Federación necesita sentar un precedente, para que esto no se convierta en un mal ejemplo, que además debe molestar a los causantes cumplidos.

AMÉRICO impulsa infraestructura vial en Tamaulipas. – El Gobierno de Tamaulipas que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, realiza acciones transformadoras con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos en infraestructura vial, donde destacan desde 2022 al 2025 los recursos destinados a este rubro en todas las regiones de la entidad.

Pedro Cepeda, titular de la SOP, puso de relieve que este programa de trabajo es un tema prioritario en que ha marcado agenda el gobernador Américo Villarreal Anaya, para hacer más eficiente el tránsito de los habitantes a lo largo y ancho del estado.

De acuerdo a las instrucciones del gobernador Villarreal, la Secretaría de Obras Públicas ha transformado a Tamaulipas con la rehabilitación y pavimentación de calles, avenidas, bulevares y libramientos, imprimiendo eficiencia y modernización, al mismo tiempo que impacta directamente en la calidad de vida de los tamaulipecos.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, precisó que de 2022 al 2025 el recurso destinado a esta dependencia, ha sido fundamental para brindar a la ciudadanía mejores vialidades en todas las regiones del estado. “La rehabilitación, pavimentación y modernización de calles, avenidas, bulevares y libramientos ha sido un tema prioritario en esta administración, ya que impacta directamente en la calidad de vida de las y los tamaulipecos”.