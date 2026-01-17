Muy bueno el fin de año en el Restaurante “Tampico”: Don Rene González Juárez

El pasado periodo de fin de año estuvo muy bien en cuanto a la demanda de servicios en el Restaurant “Tampico”, según lo dio a conocer don René González Juárez, ante El Redactor

Realmente estuvo mejor el periodo vacacional de fin de año del 2025 que el del 2024, por lo que podemos afirmar con números en la mano que se mejoró de manera importante el cierre del año anterior, expresó el dueño de la prestigiada negociación.

El Restaurant “Tampico” está considerado como un icono de la actividad restaurantera en Soto la Marina, por sus más de 43 años de servicio, no solo atendiendo a la sociedad marinense, sino como también a turistas nacionales y extranjeros que lo reconocen por su amplia y varuada gastronomía.