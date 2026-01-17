Estatales

Más de 3 mil MDP impulsan la infraestructura vial en Tamaulipas

9 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026.- Con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos en infraestructura vial, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP), transforma a Tamaulipas.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, apuntó que del 2022 al 2025 el recurso destinado a este rubro ha sido fundamental para brindar a la ciudadanía mejores vialidades en todas las regiones del estado.

“La rehabilitación, pavimentación y modernización de calles, avenidas, bulevares y libramientos ha sido un tema prioritario en esta administración, ya que impacta directamente en la calidad de vida de las y los tamaulipecos”, expresó el titular de la SOP.

Destacó obras como la Avenida Las Torres, la prolongación del bulevar Praxedis Balboa, Emilio Portes Gil y el Libramiento Naciones Unidas; asimismo, el Programa de Bacheo 2025 en la capital tamaulipeca, además de la rehabilitación con concreto hidráulico en las avenidas Monterrey, Hidalgo y Paseo de la Laguna, en Tampico; mientras que, en Nuevo Laredo, los bulevares Pedregal, Luis Donaldo Colosio, Longoria y Aeropuerto, así como más acciones dirigidas a este rubro en todas las regiones de la entidad.

A través de estas inversiones, la actual administración estatal refrenda su compromiso de impulsar un desarrollo equilibrado, dando prioridad a obras que promueven el bienestar y el progreso de las familias tamaulipecas.

 

9 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Histórica ampliación de servicios en Oficina Fiscal de Casas beneficiará a familias del centro de Tamaulipas

15 min ago

Registró Tamaulipas el mayor aumento salarial en el país, durante 2025

17 min ago

Avanza Tamaulipas en implementación de la CURP Biométrica

22 min ago

En marcha plan de gobierno para acompañamiento y coordinación COEPRIS-CLÍNICAS PRIVADAS

28 min ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button