Esperamos instrucciones de la Secretaria Estatal para la aplicación de programas del 2026: Prof. Raúl Ramírez Mireles

“Estamos esperando instrucciones por parte de la Secretaría Estatal de Bienestar para estar en condiciones de dar a conocer sobre los programas de apoyo que en beneficio de nuestra comunidad se habrán de bajar a partir de estos próximos días”.

El Prof. Raúl Ramírez Mireles, Delegado de Bienestar aquí en Soto la Marina es quien así se expresó, resaltando que la información referente al trabajo de este nuevo año estará a cargo en su momento de la titular en el estado, Silvia Casas González.

Mientras tanto el equipo de trabajo en Soto la Marina encabezado por nuestro entrevistado se encuentra laborando en sus respectivas áreas con el compromiso de sacar adelante sus comisiones, según resaltó el funcionario estatal.