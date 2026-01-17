En marcha plan de gobierno para acompañamiento y coordinación COEPRIS-CLÍNICAS PRIVADAS

Con la finalidad de agilizar los procesos y trámites sanitarios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026 .- El gobierno del estado puso en marcha el “Plan de Acompañamiento” para apoyar a propietarios y responsables de clínicas privadas e instituciones de salud para hacer más ligero el procedimiento y regularización para el funcionamiento y obtención de licencias sanitarias.

En reunión con los representantes de este tipo de establecimientos, públicos y privados de la zona centro del estado, el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, transmitió el mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya, para aplicar el nuevo esquema “colaborativo y de acompañamiento”, para agilizar cualquier proceso de regulación sanitaria que se requiera en este tipo de establecimientos.

“Estamos ante una nueva regulación sanitaria, se trata de solucionar cualquier situación, cumplir con la normativa y principalmente evitar cualquier riesgo que se pudiera presentar y su adecuado funcionamiento es una instrucción precisa del gobernador para dar a la gente un servicio humanitario”, destacó Hernández Navarro.

Acompañado por el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Rebolledo Urcádiz, dijo que se está trabajando en la formación de un Comité de Verificación, para revisar todos los procedimientos que deben realizar, y en su momento corregirlos, para evitar riesgos y circunstancias que se pudieran presentar.

Esta estrategia y Plan de Acompañamiento, inició en la frontera tamaulipeca por ser una zona geográfica en lo referente al turismo médico, y al cierre del 2025, la COEPRIS reportó 80 visitas de verificación sanitaria, las cuales fueron practicadas en los municipios de Reynosa, Miguel Alemán, Matamoros, Victoria, Tula, Mante y Tampico y se aplicó la suspensión temporal de 13 establecimientos que brindan servicios quirúrgicos.