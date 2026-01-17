Locales

Eligen a Gonzalo Gámez Garza como Presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086

Gonzalo Gámez Garza, es el nuevo Presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086, tras ser electo por parte de los delegados de las diferentes comunidades, para estar al frente de esta delicada responsabilidad.

Lo acompañan en la mesa directiva José Luis Meza Esparza como secretario y Eduardo Medina Cornejo en la suplencia, así como José Mario Aguinaga Morales, tesorero y Albino González Rosales, suplente.

En el Consejo de vigilancia fueron electos Jesús Martínez Campos y como suplente, Ma. Isabel Vázquez Ibarra.

Ya investido como Presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086, Gonzalo Gámez Garza agradeció la confianza que le otorgaron sus compañeros, reiterando su compromiso de atender debidamente las necesidades que pudieran presentarse y por supuesto sean de beneficio general para los regantes.

