Concluye evaluación del tercer parcial en el CBTA 271 el 23 de enero

El próximo viernes 23 de enero concluye la evaluación del tercer parcial en el CBTA 271 de Soto la Marina, por lo cual se exhorta a padres de familia y/tutores estar pendientes sobre las calificaciones de sus hijos o hijas, para lo cual pueden acudir a las oficinas del plantel donde con gusto se les atenderá.

La dirección del plantel da cuenta, que es muy importante que los padres o tutores estén al pendiente de las calificaciones, específicamente en aquellos casos donde los alumnos no alcanzaron una calificación aprobatoria, en alguna materia o módulo profesional, ya que tienen que solicitar el examen extraordinario y/o si fuera el caso curso Inter semestral el día 26 de enero en el Departamento de Servicios Escolares.

En otro orden de idea, se da a conocer que la próxima semana se realizará un taller sobre primeros auxilios por parte de personal de Protección Civil Municipal que coordina enrique Enríquez Hernández, pero también una plática relacionada con la prevención del suicidio y bullying, que estará a cargo de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia.