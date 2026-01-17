Capacitación permanente, clave para prevenir el GBG en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 17 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer de manera permanente las acciones en materia de sanidad pecuaria y proteger la productividad del sector ganadero en la entidad, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), impartió el curso de actualización sobre el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Por instrucción del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, se convocó a técnicos extensionistas, personal federal adscrito a los puntos de verificación, así como a productores pecuarios, a participar en esta capacitación especializada sobre el manejo y control de la mosca del gusano barrenador. Lo anterior fue dado a conocer por Óscar Barrón López, en representación del titular de la dependencia estatal.

El curso fue impartido por Carlos Javier Alcázar Ramiro, subdirector de Enlace de la Coordinación de Programas de Acción (CPA) de SENASICA, y contó con la participación de alrededor de 120 asistentes, entre técnicos, médicos veterinarios y productores.

Durante la jornada de capacitación se hizo un llamado a aplicar de manera inmediata los conocimientos adquiridos, reforzar la capacitación directa a los productores, realizar revisiones constantes del ganado, curar oportunamente heridas y extremar medidas preventivas para evitar la proliferación de la mosca del gusano barrenador.

Asimismo, se exhortó a los asistentes a solicitar de manera oportuna el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la CPA o de SENASICA, ante cualquier sospecha o detección de la plaga, con el objetivo de activar de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes.

El objetivo principal de este curso fue fortalecer los conocimientos técnicos y operativos del personal especializado, para lograr una detección oportuna, así como la prevención, control y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, considerada una plaga de alto impacto en la sanidad animal y en la productividad del sector pecuario.

Durante el evento, personal de SENASICA informó que en el estado de Tamaulipas se han detectado 12 casos de Gusano Barrenador del Ganado, distribuidos de la siguiente manera: Altamira, un caso; El Mante, un caso; González, seis casos; y Llera, cuatro casos, precisando que uno de los casos registrados en el municipio de Llera se encuentra actualmente inactivo.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instancias federales y el sector productivo para preservar el estatus sanitario del estado y salvaguardar la actividad ganadera.

Al evento asistieron Iván Aguilar Márquez, coordinador regional de la CPA; Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de la SADER en Tamaulipas; Rubén López Acevedo, en representación del presidente de la UGRT; Antonio Nogales Bautista, gerente del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas; Iván Mendoza Quiñones, coordinador estatal de Salud de SENASICA; así como técnicos extensionistas y médicos veterinarios.