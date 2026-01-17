Locales

Banderazo a rehabilitación de drenaje dio la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez

10 min ago
1 minuto de lectura

En un sencillo pero importante evento que se llevó a cabo la mañana del pasado lunes 12 de enero, la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez dio el banderazo para las obras de rehabilitación del drenaje sanitario en cinco distintos sectores de la cabecera municipal.

Dichas obras beneficiarán directamente a las familias marsoteñas de la Calle Jaime Nunó, entre Díaz Mirón y Cuauhtémoc; Calle Manuel Acuña, entre Melchor Ocampo y Vicente Guerrero; Calle Manuel Acuña, entre Justo Sierra y Francisco I. Madero; Calle Manuel Acuña, entre Cuauhtémoc y Díaz Mirón; así como en Calle Vicente Suárez, entre Jesús García y José Silva Sánchez.

El agradecimiento a estos trabajos de rehabilitación sanitario estuvo a cargo de José Luis Tovar Arévalo, quien reconoció la importancia que revisten esas obras, ya que de una u otra manera son en apoyo a la salud de la sociedad.

Por su parte, la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos, reafirmando que se continuará trabajando con responsabilidad y cercanía a la gente.

