Banderazo a 2 tanques elevados para agua dio la Alcaldesa GJV

En dos eventos distintos que se llevaron a cabo el 13 y 14 del presente mes de enero, la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, acompañada por miembros del cabildo, funcionarios y ciudadanos, encabezó el banderazo a la construcción de dos tanques elevados para suministrar agua a las Colonias 3 de Septiembre y Barrio Blanco.

Los tanques elevados tendrán una capacidad de 20 mil litros y fortalecerán el suministro y mejorarán la calidad del servicio para las familias de ambas colonias.

La presidenta municipal destacó la importancia que reviste para la administración a su cargo atender de la mejor manera la demanda de servicios básicos, como en este caso el agua potable, precisando que con estas obras se solucionará la falta de vital líquido a estas colonias.

En la Colonia 3 de Septiembre, donde se perforó un pozo profundo con el que se abastecerá el tanque elevado, la vecina del sector, Mayra Guadalupe Solís Torres agradeció la obra a la presidenta municipal, mientras que en Barrio Blanco donde también se hizo lo propio, fue Joel Mascorro Ramos, quien le dio las gracias a la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez por tan importante obra.