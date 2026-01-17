Avanza Tamaulipas en implementación de la CURP Biométrica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026.- La Coordinación General del Registro Civil del Estado de Tamaulipas informó que actualmente el proceso para el trámite de la CURP Biométrica se lleva a cabo en las oficinas centrales ubicadas en Ciudad Victoria, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la identidad y la seguridad jurídica de la población.

Mauro Francisco Sandoval Contreras, coordinador general del Registro Civil, señaló que este proyecto es impulsado por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y que el estado de Tamaulipas ya cuenta con el equipamiento tecnológico necesario para iniciar la atención a las y los tamaulipecos que requieran realizar este nuevo trámite, el cual incorpora datos biométricos que permiten una identificación más segura y confiable.

Asimismo, destacó que esta acción forma parte de las políticas públicas orientadas a la modernización administrativa y al fortalecimiento de los servicios registrales, en concordancia con la visión humanista y de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha reiterado su compromiso de acercar trámites y servicios a la ciudadanía, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de los datos personales.

Sandoval Contreras agregó que, de manera paulatina, el trámite de la CURP Biométrica se extenderá a los demás municipios del estado, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio sin que las personas tengan que trasladarse largas distancias, beneficiando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

La Coordinación General del Registro Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, donde se darán a conocer oportunamente las fechas, sedes y requisitos para la realización de este trámite en cada municipio.