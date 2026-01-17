Atentos en la Asociación Ganadera de SLM ante el gusano barrenador

“En la Asociación Ganadera estamos muy al pendiente en lo que tiene que ver con el gusano barrenador, para poder dar información a nuestros socios, para que se tomen todas las medidas de prevención, y de esta manera proteger al ganado de Soto la Marina”.

Así expresa lo anterior el Ing. Venancio Garza Cedillo, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera de Soto la Marina, quien añade que hasta el momento no hay información de casos en el ganado local, pero que esto no quiere decir que no pueda llegar la enfermedad, dado que como es una mosca la que transmite la enfermedad, lo más expuestos en el caso del ganado, son los becerros por lo expuesto del cordón umbilical, pero el contagio puede darse en cualquier animal que tenga una herida, ya que es ahí donde la mosca deposita los huevos, cuya larva se alimenta de tejido vivo que busca en lo profundo penetrando por la herida.

La tarde de ayer viernes, el Ing. Venancio Garza Cedillo asistió a una reunión relacionado con el tema, donde se dieron a conocer los casos de gusano barrenador en Tamaulipas, revelándose que son 12 casos los actuales, 1 en Altamira, 1 en El Mante, 6 en González y 4 en Llera.

Indicó asimismo el Ing. Venancio Garza Cedillo que este próximo mes de febrero tendrán Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera, donde por supuesto habrá de tratarse el asunto del gusano barrenador.