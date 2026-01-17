Locales

Apoyo de ropa y calzado entrega el PRI a familias vulnerables

En apoyo a familias vulnerables del municipio, el Comité Muicipal del Partido Revolucionario Institucional ha llevado a cabo la entrega de ropa y calzado a las familias, como parte de la labor social que forma parte de sus acciones partidistas.

Juan Herrera Morales, dirigente del  PRI en Soto la Marina es quien da a conocer lo anterior, indicando que estos artículos son resultado del apoyo que se brinda por parte de funcionarios del comité estatal.

Las oficinas del tricolor se encuentran ubicadas en el edificio de la CNC

