Abrirán en febrero la ventanilla de atención de la Asociación Mariana Trinitaria: Luis Alberto Acosta Mendiola

Será en el próximo mes de febrero cuando nuevamente se estará abriendo la ventanilla de atención para quienes deseen obtener algunos de los apoyos de la Asociación Mariana Trinitaria en este municipio.

Así lo da a conocer el Ing. Luis Alberto Acosta Mendiola, en su calidad de representante de dicha asociación, quien señala que ésta se destaca por bajar apoyos relacionados con el abastecimiento y envase de agua como tinacos rotoplas y otros más, en apoyo a productores y familias que tienen la necesidad  de almacenar el líquido vital.

Pide a la comunidad de Soto la Marina estar muy al pendientes de la apertura nuevamente de la ventanilla de atención de este muy noble programa de abastecimiento de agua de la Asociación Mariana Trinitaria.

