“Abrigo para todos” campaña de donación de cobijas que realizan Ayuntamiento y DIF

Altruista campaña denominada “Abrigo para todos” lleva a cabo el Ayuntamiento y DIF de Soto la Marina, para beneficiar a las familias más vulnerables, tanto de la zona urbana como rural.

A través de esta campaña que inició el pasado lunes 12 de enero y que concluye el 30 de este mismo mes, se invita a la ciudadanía a sumarse a con la donación de cobijas o ropa de frío en buen estado para apoyar a quienes más lo necesitan.

Los apoyos se reciben en las instalaciones del DIF municipal que preside María Fernanda Jiménez Vázquez,  de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

De esta manera, las autoridades municipales promueven la sensibilización de la sociedad en causas nobles, como en este caso que se busca la donación de cobijas o ropa en buen estado para apoyar a familias vulnerables.

 

