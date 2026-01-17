258 sembradores forman parte del padrón del Programa “Sembrando Vida” en  Soto la Marina: Víctor Hinojosa Gámez

Hasta el momento se cuenta con un padrón integrado por 258 beneficiarios del programa federal “Sembrando Vida” en diferentes comunidades rurales de Soto la Marina, de acuerdo a lo que dio a conocer el Lic. Víctor Hugo Hinojosa Gámez.

Indica nuestro entrevistado, que en su calidad de técnico social de este programa, trabaja con los sembradores de manera permanente en cuanto tiene que ver con el combate a la pobreza rural y la degradación ambiental en nuestro país, así como en lo que referente a la auto suficiencia alimentaria, además de la reconstrucción del muy necesario tejido social, mediante el establecimiento de sistemas agroforestales que combinan cultivos tradicionales con árboles frutales y maderables.

Resalta de igual manera Víctor Hugo Hinojosa Gámez, que entre los principales objetivos de este programa están los de generar Bienestar Social, Desarrollo Productivo, Sustentabilidad Ambiental, Reconstrucción del Tejido Social y la Economía local.

Dio cuenta que ya se están cosechando cultivos básicos como maíz, frijol, calabaza y verduras en las unidades de producción, así como árboles frutales, entre los que se pueden mencionar guayaba, durazno, papayas y Llmones entre otros además, en tanto que en la rama forestal se trabaja con ébano, cedro, pitaya, leucaena y tenaza entre otras más.

“Estas y muchas otras acciones más se desarrollan diariamente por parte de nuestros compañeros productores, por lo que podemos resaltar que este noble programa ha estado brindando excelentes resultados”, puntualizó Víctor Hugo Hinojosa Gámez, quien refiriere asimismo que hace equipo en el Programa “Sembrando Vida”, con la técnico productivo, Liliana Cortéz Hernández.