SEDENER y Grupo Jaguar impulsarán becas a estudiantes tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la formación académica y el desarrollo de capacidades profesionales en estudiantes universitarios de Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, anunció el lanzamiento de un programa de becas en universidades del estado.

“Vamos a implementar un programa de becas en conjunto con Grupo Jaguar, para el desarrollo de capacidades profesionales en los estudiantes y la complementación de su formación académica con el sector productivo”, comentó el titular de la SEDENER.

Refirió que siguiendo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, de “educación, educación y más educación”, este programa está dirigido a estudiantes de universidades de Tamaulipas de carreras afines a la industria petrolera, pertenecientes a instituciones con las que la SEDENER tiene convenios de colaboración firmados, brindando esquemas de formación que buscan responder a las necesidades reales del entorno laboral y fomentar una mayor competitividad entre los jóvenes talentos.

“Estamos buscando otorgar, en periodos consecutivos, más de 100 becas anuales, con la meta de transitar a esquemas semestrales, para generar una cadena de valor más sólida que fortalezca estos programas y contribuya al futuro laboral de las y los estudiantes”, señaló.

Enfatizó que esta alianza reafirma el compromiso con la educación, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de las capacidades técnicas para el crecimiento del sector energético de Tamaulipas.